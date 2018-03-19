中纪委机关报谈扶贫中形式主义:抄错被当重大问题

原标题：官媒谈扶贫中的形式主义：为迎接检查再搞一套新的汇报材料

2018年春节假期，趁着返乡探亲，我随机走访了江西九江两个县的5位乡镇、村组干部，16位普通党员群众，以解剖麻雀的方式了解社情民意。

从走访了解的情况看，中央以上率下纠“四风”，“零容忍”铁腕反腐，管党治党压力自上而下层层传导，基层干部群众普遍认为成效是卓著的，但腐败还有土壤，迫切期待全面从严治党“重整行装再出发”。

脱贫攻坚，是走访中讨论更为热烈的话题。我们武宁县是全国闻名的装饰之乡，全县40多万人有10多万人在外从事装修、家具制造等产业。改革开放近40年，老家很多人都靠着勤劳的双手在外打拼，过上了小康生活。春节期间，狭窄的乡村公路上随处可见挂着外地牌照的高级轿车。一部分人赶上好政策先富起来了，但脱贫攻坚依旧是全县的重要工作。

多位干部群众向我表示，对于这项工作，县里非常重视，利用各种方式，投入很大精力。县委书记建了一个以扶贫为主题的微信工作群，随时沟通相关工作情况；县纪委将扶贫领域的不正之风和腐败问题作为查处重点，并多次公开通报相关典型案例，让身边的党员干部感受到实实在在的震慑。

然而，脱贫攻坚任务艰巨，过程中的问题也不容忽视，走访中干部群众普遍担忧的，就是做“虚功”的情况。一些干部向我诉苦，说现在上面特别重视脱贫攻坚，所以这块工作的督导检查就很多，考核内容过于繁复，一定程度上导致了基层“重形式过关，轻实际帮扶效果”的现象。例如，有干部提到，填报贫困户帮扶手册非常有必要，但因为一式三份的帮扶手册中存在一些小的抄写错误，就当作重大问题来“整改”，让一些基层干部哭笑不得。再比如，不同层级的督导检查，往往标准不同，为了迎接检查，基层干部不得不“另起炉灶”，再搞一套新的汇报材料。这些重复的文牍“劳动”，牵扯了基层干部大量精力。

除了检查考核的问题，一些干部群众也反映少数扶贫干部作风不扎实、做表面功夫，导致扶贫工作“脱实向虚”。比如，一对一驻村帮扶是经过实践证明的有效做法，也已经在各地普遍推开。但有少数干部拈轻怕重，驻村帮扶仅仅停留在送油米、慰问金的走访慰问层面，对因人施策拿出具体帮扶举措积极性不高，有的连挂点帮扶的贫困户具体情况都没有烂熟于胸，更谈不上对帮扶村的发展进行系统性、前瞻性的思考，这种“碎片化”“蜻蜓点水式”帮扶，使少数点上的扶贫工作“虚多实少”。走访中，一些干部介绍，为了解决这一问题，省里已经有针对性地制定出台了“召回”制度，被“召回”的干部由所在单位严肃问责。

在走访中我还了解到，为了客观掌握脱贫攻坚成效，当地还采取了第三方评估的办法。有干部群众认为，在扶贫领域引入第三方评估，可以保证有充足的人力、科学的方式来评估各级政府的扶贫工作，是加强监督的一种有益尝试。但在实践中，第三方评估公司的工作人员往往都是刚刚毕业的大学生，工作充满热情但对基层的复杂性缺乏足够了解。比如，有的评估小组工作不实，只把与贫困户闭门交流的内容，作为最终的评估结果，也曾伤害过一些基层干部的积极性。目前，当地已经对第三方评估的做法进行了一些修正，允许基层干部对评估结果进行至少一次申诉，这也有利于保证结果的客观性。

通过这次春节走访，我感到无论做什么工作都应努力做到“真”与“实”，不管是扶贫中的“扶真贫、真脱贫”，还是监督扶贫工作的“真发现问题、发现真问题”，都需要到现场去，找准实际情况，拿出实际招数，这样才能扎扎实实、不走形式。

（作者单位为中央纪委宣传部）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张义凌