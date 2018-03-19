长征五号B运载火箭将于2019年6月前后首飞

新华社北京3月19日电（记者胡喆）记者19日晚间从中国航天科技集团有限公司了解到，我国将于2019年6月前后实施长征五号B运载火箭的首飞任务。长征五号B运载火箭由航天科技集团抓总研制，以长征五号技术为基础，专门用来执行载人空间站的发射任务，于近期转入试样阶段。
我国载人航天工程第三步任务是空间站工程，今年是第三步任务的关键之年，为空间站任务改进研制的长征五号B运载火箭于近期转入试样阶段，空间站核心舱将完成设备齐套及舱体总装，相关大型地面联合试验逐步展开。
据介绍，长征五号B运载火箭是我国目前正在研制的、近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭，承担我国空间站舱段发射任务。火箭全箭总长53.7米，芯级直径5米，助推器直径3.35米，起飞重量837.5吨，近地轨道运载能力大于22吨。（完）
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