原标题：37位民主党派成员当选全国人大常委会委员

翟明浩 周福志

人事信息

第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长、副委员长、秘书长已由第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月17日选出，第十三届全国人民代表大会常务委员会委员已由第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月18日选出。第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长、副委员长、秘书长、委员共175人。

团结君梳理发现，在第十三届全国人民代表大会常务委员会委员中，共有37位民主党派成员，其中：民革党员5人，民盟盟员8人，民建会员2人，民进会员6人，农工党党员6人，致公党党员3人，九三学社社员4人，台盟盟员3人。

（注：按照姓氏笔画排序）

民革党员

（5位）

马志武，男，回族，1957年4月出生，现任民革江西省委会主委、江西省人大常委会副主任。

邓力平，男，汉族，1954年11月生，现任民革中央副主席、福建省委会主委，福建省人大常委会副主任，厦门国家会计学院教授。

田红旗，女，汉族，1959年12月出生，现任民革中央副主席，中南大学校长，中国工程院院士。

李晓东，男，汉族，1955年9月生，现任民革陕西省委会主委，陕西省政协副主席。

张伯军，男，汉族，1956年12月生，现任民革中央副主席、吉林省委会主委，吉林省政协副主席。

民盟盟员

（8位）

龙庄伟，男，苗族，1956年1月生，现任民盟中央副主席，中华职业教育社副理事长。

邓秀新，男，汉族，1961年11月生，现任民盟中央副主席，华中农业大学校长，中国工程院院士，中国科协副主席。

吴立新，男，汉族，1966年9月生，现任民盟山东省委会副主委，中国海洋大学副校长，中科院院士，青岛市政协副主席。

张平，男，汉族，1954年11月生，现任民盟中央副主席，中国文联副主席。

郑功成，男，汉族，1964年生，现任民盟中央副主席，中国社会保障学会会长。

郑军里，男，瑶族，1957年4月生，现任民盟广西壮族自治区委员会副主委，广西文联副主席，广西艺术学院院长。

徐辉，男，汉族，1958年6月生，现任民盟中央副主席。

谢经荣，男，汉族，1962年2月生，民盟盟员，现任全国工商联专职副主席。

民建会员

（2位）

张少琴，男，汉族，1953年5月生，现任民建中央副主席，中华全国总工会副主席。

陈文华，男，汉族，1955年12月生，现任民建中央副主席、四川省委会主委，四川省政协副主席。

民进会员

（6位）

卫小春，男，汉族，1959年12月生，现任民进中央副主席、山西省委会主委，山西省人大常委会副主任。

王刚，男，汉族，1958年11月生，现任民进中央副主席、河北省委会主委，河北省人大常委会副主任。

王毅，男，汉族，1962年10月生，现任民进中央常委，中国科学院科技战略咨询研究院副院长兼可持续发展研究所所长。

周洪宇，男，汉族，1958年1月生，现任民进湖北省委会主委，湖北省人大常委会副主任。

庞丽娟，女，汉族，1962年8月生，现任民进中央副主席、北京市委会主委，北京市人大常委会副主任。

高友东，男，汉族，1958年5月生，现任民进中央副主席兼秘书长 。

农工党党员

（6位）

朱静芝，女，汉族，1955年8月出生，现任农工党中央副主席、陕西省委会主委，陕西省人大常委会副主任。

杜黎明，男，汉族，1955年3月生，现任农工党重庆市委会主委，重庆市人大常委会副主任。

杨震，男，汉族，1961年11月出生，现任农工党中央副主席，南京邮电大学校长。

陈述涛，男，满族，1950年8月生，曾任农工党中央副主席。

姚建年，男，汉族，1953年11月出生，现任农工党中央副主席，中国科学院院士。

龚建明，男，汉族，1956年12月出生，现任农工党中央副主席、监督委员会主任。

致公党党员

（3位）

吕彩霞，女，汉族，1957年6月出生，现任致公党中央副主席，国家海洋局总工程师。

曹鸿鸣，男，汉族，1963年9月生，现任致公党中央副主席。

谢广祥，男，汉族，1958年7月生，现任致公党安徽省委会主委，安徽省人大常委会副主任。

九三学社社员

（4位）

万卫星，男，1958年7月出生，现任九三学社中央委员，中国科学院地质与地球物理研究所研究员，中国科学院院士。

丛斌，男，汉族，1957年7月出生，九三学社中央副主席、监督委员会副主任，全国人大宪法和法律委员会副主任，中国工程院院士。

姒健敏，男，汉族，1957年11月出生，现任九三学社浙江省委会主委，浙江省人大常委会副主任，浙江省社会主义学院院长。

秦顺全，男，汉族，1963年7月出生，现任九三学社湖北省委会主委。中国科协委员，中国工程院院士。

台盟盟员

（3位）

李钺锋，男，台湾中坜人，1958年7月出生，现任台盟中央常务副主席、台盟重庆市委会主委，重庆市人民检察院副检察长，重庆市政协副主席。

陈军，女，高山族，1959年8月出生，现任台盟北京市委会主委，北京市政协副主席，北京市台联副会长。

黄志贤，男，汉族，1956年7月出生，曾任台盟中央常务副主席，现任全国台联会长。

来源：微信公众号“团结报团结网”

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责任编辑：张义凌