央视评论：新时代的“字典”里 没有这两个字

两会临近尾声，在今年的全国人民代表大会召开期间，17日至19日已经连续三天举行了宪法宣誓仪式。而根据最新的宪法宣誓誓词，最后一句都是“为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗”。走进新时代，没有容易这两字，奋斗才是最佳姿势！

央视评论

时间是最客观的见证者，奋斗是最公正的裁判员。

我们的时代是新时代，我们的新时代是属于奋斗者的时代。只有把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，才能形成竞相奋斗、团结奋斗的生动局面。

实践告诉我们，奋斗犹如涓涓细流汇成江海，国家和民族从中赢得自豪。近代以来的中华民族，在百折不挠中走过，没有奋斗就不能站起来、富起来，没有奋斗更无法实现强起来的飞跃。中国之所以傲立于世界的东方，不仅同党和人民长期奋斗密切相关，更是一代又一代中国人接力奋斗创造的。

现实启示我们，奋斗者的精神最为富足，也是最懂得幸福、最享受幸福的。天上不会掉馅饼，幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。“知青习近平”在陕北插队时，带领村民建立第一口沼气池、第一个铁业社、第一个缝衣社、第一个磨房，他寄语青年吾辈，“青春是用来奋斗的”。“人民领袖习近平”领航“中国号”巨轮劈波斩浪，进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，他勉励国人同胞，“只有奋斗的人生才称得上幸福的人生”。

在中华民族伟大复兴的词典里，没有“容易”二字，奋斗推动时代进步、铺设成长阶梯，奋斗也便成了这个时代的主题词。

如是，弘扬新时代的奋斗精神，就要保持永不懈怠的状态和一往无前的姿态。我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了新路、好路；未来，引领时代更要逢山开路、遇水架桥。开新局、建新功，就要奋斗不止。

如是，弘扬新时代的奋斗精神，就要不因现实复杂而放弃梦想、不因理想遥远而放弃追求。没有艰辛就不是真正的奋斗，奋斗也往往同艰苦息息相关。现实再曲折，都挡不住奋斗者的步伐，“为有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”。只有经受磨练，才能净化灵魂、坚定信念。

如是，弘扬新时代的奋斗精神，就要时不我待、只争朝夕，勇做弄潮儿。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。曾经有一条长征路，被先辈们征服；如今，新时代的长征路需要我们志存高远、脚踏实地，“踏平坎坷成大道”。

前进要奋力，干事要努力，奋斗是长期的。须记住：同人民一起奋斗，人生才能亮丽；同人民一起前进，生活才能昂扬；同人民一起梦想，人生才能无悔。

文/央视特约评论员 石中

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责任编辑：张建利