代表：进一步推进保安职业化 建立健全党组织建设

原标题：人大代表李勇建言：进一步推进保安职业化，加强保安从业培训

如何提高社会对保安服务业的职业认同？如何让更多的人从事保安工作？全国人大代表、北京市保安服务总公司海淀分公司企业管理部主任李勇建言，要进一步推进保安职业化，加大保安职业保障，加强保安从业培训，让更多人把保安当作终身职业。

李勇介绍，保安员在认真做好社会安全防范工作的同时，积极参与和支持反恐维稳、重大安保和抢险救灾等工作，全力配合和协助公安机关打击犯罪、维护治安，为服务社会经济发展、保障人民安居乐业、促进社会和谐稳定作出了重大贡献。

李勇表示，我国保安行业虽然有30余年的发展历程，但保安职业化进程还处于初始阶段。如今，新时代对保安服务业改革发展提出了新的更高要求。为此，李勇建议，保安行业应从上到下建立健全党的组织建设，修改和完善现行的保安服务管理条例，增强对保安的监督管理，提高保安服务企业准入门槛，加强对保安人员的社会保障，加强保安从业人员培训，让从业人员愿意从事保安工作，并为之奋斗终身，最终赢得社会对保安行业的认可。

来源：中国警察网

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责任编辑：张义凌