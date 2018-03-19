北京通州二手房每平米跌8千 买卖双方话语权扭转

原标题：重磅调查：北京通州二手房均价每平米跌8000元，买卖双方话语权大逆转！

在去年北京出台“3.17楼市调控新政”以后，全国110多个城市都相继发布了250多项调控政策，无论是覆盖范围、调控手段还是调控力度都创下历史之最。一年过去了，北京的房地产市场发生了许多变化，其中，二手房市场的价格就出现了明显的下滑。

北京：调控见效 二手房均价跌破六万

在3.17调控一周年之际，北京的二手房市场价格出现了明显下跌，北京通州价格跌幅达到了18% ，而北京石景山，二手房价跌幅更是达到了20%左右，而在市场回归理性之后，过去那种伴随房价快速上涨带来的恐慌性购房已经不复存在了。 3.17调控之前，通州曾经是北京房价上涨最迅速的区域。2015年7月，北京宣布建设城市副中心时，通州的二手房均价在每平方米23000元左右，2016年3月份时，均价已经上涨近万元，达到32000元左右。而如今，这里的二手房均价由去年3月52500元左右的高点回落至目前的44000元左右。

我爱我家北京通州大区华兴园店商圈经理 丁健表示， 现在的业主就是对比之前成交的房价，自己会理性地下调报价。

从去年5月开始，北京的房贷利率进入上升通道。目前，首套房商贷利率基本都上浮至基准利率的1.05倍，部分银行甚至上调到基准利率的1.15倍。 我爱我家北京通州大区华兴园店商圈经理 丁健介绍， 现在成交的大部分是选择公积金贷款，其实公积金贷款的限额是120万，其实杠杆率是在降低的。 3.17调控政策使得二手房由“涨”转“跌”，购房者不再“恐慌性追涨”，而选择放慢节奏，精挑细选、充分议价后再出手购房。 链家北京酒仙桥梵谷水郡店商圈经理 刘建学表示， 原先的客户成交周期在15天到30天的占比还是比较高的，现在的成交周期可能是在60天左右。

数据显示：3.17调控政策出台后的一年中，总价400万以下的小户型二手房占到总成交套数的47%，而在前一年，这个数字只有30%左右。而根据数据监测，目前北京全市二手房均价大约在58500元左右，基本上相当于2016年12月的水平，与2017年3月相比，跌幅达15%。

买卖双方话语权扭转 二手房“砍价师”兴起

在北京，随着二手房市场价格的松动，买卖双方在价格博弈中的话语权也随之出现了转移。调查中发现，在二手房交易的过程中，市场开始逐渐向买方倾斜，这也催生了一批二手房“砍价师”的出现。

某房屋买卖公司负责人 蔡照明表示，“砍价师” 会以你亲戚朋友的身份到现场陪你去谈判，谈一个小时或两个小时，这时你会觉得你实在谈不动了，砍价师才开始再去发动新一轮谈判，如果这时候再能多砍出价格，砍价师是有分成的。

蔡照明介绍，从去年3月，正式提供二手房砍价服务以来，已经完成了大约1000单生意，平均砍价幅度达到了4.68万。

北京：新房集中入市 全面限价下市场或将保持平稳

在今年的两会上，“房住不炒”一词被多次提及，可以说，这为将来我国房地产市场发展的方向定下了主基调。

具有风向标意义的北京楼市，将在2018年呈现出怎样的走势呢？

链家研究院首席市场分析师 许小乐表示， 2018年北京有大量（满足）刚性需求的房屋，新房会上市，包括大量的共有产权住房会上市，这些房屋的上市会在一定程度上帮助刚性需求者释放购房需求。

截至目前，北京已经有11个共有产权住房项目结束申购，大部分都是由原来的自住型商品房及经适房转化而来。而2017年完成土地出让37个共有产权住房项目，大多数也将在今年内进行申购选房。

除了共有产权住房外，2016年9月30日以来，北京出让的“竞地价限房价”商品住宅地块也将于今年集中入市。

业内人士表示，无论是“竞地价限房价”商品房还是共有产权住房，销售价格都已经限定，在市场整体房价保持稳定的情况下，不同类型的购房需求可以得到充分释放。

责任编辑：刘光博