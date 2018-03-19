原标题：（海外看两会）综合消息：引领中国新时代 助力世界共发展——国际社会热议中国选举产生新一届国家领导人

新华社北京3月19日电 综合新华社驻外记者报道：国际社会连日来持续关注十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人，认为中国在实现自身发展目标的同时，将为世界经济发展和全球治理继续贡献中国力量。

新加坡《联合早报》网站报道，习近平17日在全国人民代表大会的选举程序中以全票当选为国家主席和中央军委主席。当大会宣布计票结果后，代表们起立并报以长时间热烈掌声。报道援引专家的话说，习近平全票当选说明他在中国的威望非常高，大会发出团结一致实现奋斗目标的信号。

路透社报道说，习近平主席推动对国家机构深化改革以提升工作效率，同时也增加了一些部委的职能，以更好地制定政策。

南非米德兰大学国际政治学系教授约翰·史密斯说，相信中国新一届国家领导人有能力解决中国的贫困问题，控制污染，实现绿色发展。在国际交往方面，他表示坚信中国新一届国家领导人会延续和平发展的外交政策，并希望中国在自身发展的同时，继续助力非洲国家共同发展。

埃塞俄比亚外交关系战略研究院高级研究员阿贝贝·埃内特说，中国正在日益走近世界舞台中央，近年来中国在国际上承担大国责任，不断为国际关系发展注入新的稳定力量。期待中国新一届国家领导人带领中国，与非盟及联合国等地区和国际组织进一步加强合作，发挥更大的作用。

古巴国际政治研究中心学者何塞·罗瓦伊纳说，过去5年，习近平带领中国取得了前所未有的成就，得到中国人民的广泛认可。“对发展中国家而言，一个强大的中国有重要积极意义。”他说，一个团结、稳定的中国有利于世界各国，有助于建立多极世界。

印度汉学家、尼赫鲁大学教授狄伯杰表示，期待中国继续成为国际事务的积极参与者，通过联合国、金砖国家机制、上合组织等为全球治理作出更多贡献。“显而易见，中国在改善全球政治生态和经济发展中发挥着重要作用。”

日本横滨国立大学名誉教授村田忠禧表示，中国作为发展中国家，已成为世界第二大经济体，今后也将是推动世界经济增长的主要力量。尽管中国发展面临一些挑战，但相信中国新一届国家领导人有能力解决这些困难。他还认为，习近平新时代中国特色社会主义思想具有划时代意义，是指引中国发展的重要思想。

韩国世宗研究所中国研究中心主任李泰桓说，中国领导人提出的构建人类命运共同体与“一带一路”倡议相得益彰，期待中国通过“一带一路”建设，提出更多能够带来共赢发展的好政策，为更多国家带来发展机遇。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中国与阿拉伯国家关系部部长阿里·马什阿勒说，习近平当选中国国家主席，是中国人民愿望的体现。我相信，中国新一届国家领导人有能力让中国人民享有繁荣、富裕的生活，同时中国的发展与进步也将为世界的稳定与繁荣发挥重要作用。巴方希望中国继续在联合国安理会等国际层面发挥大国作用，通过参与多边机制帮助解决巴以矛盾，为巴以实现和平寻找出路。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基高度评价中国领导人提出的“一带一路”倡议，期待中国新一届国家领导人继续带领中国推进“一带一路”建设，帮助改善参与国家的基础设施和人民生活水平，通过合作共赢为沿线国家和地区带来稳定、发展和繁荣。（参与记者：田明、耿学鹏、赵悦、杨媛媛、马桂花、姜俏梅、赵旭、王守宝、荆晶、苏小坡）（完）

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责任编辑：刘光博