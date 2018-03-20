原标题：新一届国务院组成人员全部产生

昨日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第七次全体会议。新华社记者 刘卫兵 摄

据新华社电 十三届全国人大一次会议19日上午在人民大会堂举行第七次全体会议，决定了国务院其他组成人员。国家主席习近平签署第二号主席令，根据大会的决定，对这次大会表决通过的国务院其他组成人员予以任命。

会议根据国务院总理李克强的提名，经投票表决决定，韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤为国务院副总理，魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志为国务委员。

会议宣读李克强对国务院其他组成人员提名

会议应出席代表2980人，出席2969人，缺席11人，出席人数符合法定人数。

这次会议的议程是：根据国务院总理李克强的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长人选；分别表决十三届全国人大民族委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员名单草案。

会议宣读了国务院总理李克强关于国务院其他组成人员人选的提名信。

经过写票、投票、计票，9时58分，主持人宣布：韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤同志为国务院副总理；魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志同志为国务委员。

主持人还宣布了国务院秘书长和国务院各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长名单。

副总理、国务委员等进行集体宣誓

十三届全国人大设10个专门委员会。其中，宪法和法律委员会、财政经济委员会组成人员名单已经3月13日第四次全体会议表决通过。其他8个专门委员会组成人员的人选，主席团提名后，各代表团进行了酝酿。根据各代表团的酝酿意见，主席团会议决定将这8个专门委员会组成人员名单草案提请本次会议表决。

根据专门委员会组成人员表决办法的规定，表决采用无记名按表决器的方式，分别表决通过了8个专门委员会组成人员名单。

各项名单通过时，会场响起热烈的掌声。

根据大会主席团关于宪法宣誓的组织办法，全体会议各项议程进行完毕后，国务院副总理、国务委员、秘书长，十三届全国人大专门委员会组成人员，国务院各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长，分别进行了集体宣誓。

[人事任命]

国务院副总理

韩正 孙春兰（女） 胡春华 刘鹤

国务委员

魏凤和 王勇 王毅 肖捷 赵克志

国务院秘书长 肖捷（兼）

外交部部长 王毅（兼）

国防部部长 魏凤和（兼）

国家发展和改革委员会主任 何立峰

教育部部长 陈宝生

科学技术部部长 王志刚

工业和信息化部部长 苗圩

国家民族事务委员会主任

巴特尔（蒙古族）

公安部部长 赵克志（兼）

国家安全部部长 陈文清

民政部部长 黄树贤

司法部部长 傅政华

财政部部长 刘昆

人力资源和社会保障部部长 张纪南

自然资源部部长 陆昊

生态环境部部长 李干杰

住房和城乡建设部部长 王蒙徽

交通运输部部长 李小鹏

水利部部长 鄂竟平

农业农村部部长 韩长赋

商务部部长 钟山

文化和旅游部部长 雒树刚

国家卫生健康委员会主任 马晓伟

退役军人事务部部长 孙绍骋

应急管理部部长 王玉普

中国人民银行行长 易纲

审计署审计长 胡泽君（女）

[人代会今日日程]

上午

举行闭幕会

●表决关于政府工作报告的决议草案

●表决中华人民共和国监察法草案

●表决关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议草案

●表决关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算的决议草案

●表决关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议草案

●表决关于最高人民法院工作报告的决议草案

●表决关于最高人民检察院工作报告的决议草案

●中华人民共和国主席和十三届全国人大常委会委员长将发表讲话。

总理答记者问

国务院总理李克强将在人民大会堂金色大厅会见采访十三届全国人大一次会议的中外记者并回答记者提出的问题。

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责任编辑：刘光博