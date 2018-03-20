改革成政府工作报告高频词 民生财税等突破成亮点

原标题：“改革”成为政府工作报告高频关键词

3月5日，十三届全国人大一次会议在北京开幕。中新社记者 杜洋 摄

“改革”成为今年政府工作报告的高频关键词。接受《经济参考报》记者采访的代表委员和业内专家指出，40年来，改革开放使我国发生了翻天覆地的变化。政府工作报告对今年的改革做出全面部署，当前必须以更大的力度推进改革，推动经济高质量发展。其中，涉及民生、财税等领域的改革突破将成为今年改革的亮点。

政府工作报告指出，深化基础性关键领域改革。以改革开放40周年为重要契机，推动改革取得新突破，不断解放和发展社会生产力。政府工作报告对推进国资国企改革，支持民营企业发展，完善产权制度和要素市场化配置机制，深化财税体制改革，加快金融体制改革，推进社会体制改革，健全生态文明体制等做出了具体的部署。

全国政协委员、国务院发展研究中心副主任王一鸣对《经济参考报》记者表示，无论是高质量发展，还是推进现代化经济体系建设，都必须通过改革来实现。改革是一个社会共识，有着广泛的社会基础。他指出，在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段后，如何创新体制机制，充分发挥市场机制的作用，形成与高质量发展相适应的制度环境，尤为迫切和重要。

“今年政府工作报告提出加大改革开放力度，这也是我国实现高质量发展、打好三大攻坚战的重要保障。”全国政协委员、国家行政学院经济学部主任张占斌对《经济参考报》记者表示，过去五年来，我国着力培育壮大新动能，经济结构调整升级加快，出现了很多可喜的变化，这些结构性变化都是依靠改革的不断推动和深化实现的。

新的改革图景已经徐徐展开。王一鸣等多位专家认为，今年民生、财税等领域改革的突破将成为亮点。

“总体而言，今年民生、财税等领域的改革力度将比较大。”王一鸣对《经济参考报》记者表示，健全地方税体系、改革个人所得税、增加子女教育和大病医疗等专项费用扣除等改革举措，都意义重大。

国家税务总局局长王军在两会“部长通道”上说，今年政府工作报告中共有31处提到“税收”，其中今年推进的税收改革和减税举措有18项，是历年政府工作报告中用笔墨最多的，分量很重，力度很大。王军说，今年涉税改革举措覆盖面广，将惠及上亿的自然人和几千万家企业。同时政策指向更清晰，既着力降低制造业、交通运输业等实体经济税负，促进经济转型升级，又着力减轻小微企业和工薪阶层的税负，鼓励创业、促进消费、改善民生。

在深化基础性关键领域改革中，养老和医疗改革是民生关注的热点和焦点。政府工作报告提出，稳步提高居民收入水平。继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。医保方面，政府工作报告提出，提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险。

《经济参考报》记者获悉，今年将深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生质量，下大力气解决群众看病就医难题。

全国政协委员、北京大学党委副书记、医学部党委书记刘玉村表示，医疗卫生体制改革是世界共有难题。中国作为最大的发展中国家，已经做出巨大努力，但还存在很多难题。目前，城市里的大医院数量已经够多，条件也很不错。应推行分级诊疗制度，加强基层卫生服务体系建设。一定要让老百姓在家门口就有签约医生、家庭医生，能够提供最便捷、最直接的服务。

在“放管服”改革方面，国家工商总局局长张茅指出，政府工作报告提出大幅缩短商标注册周期的要求，工商总局将把这项工作作为“放管服”改革的一个重点。此外，今年将全面推进“证照分离”，大幅减少行政审批；大力推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用；进一步简化市场退出机制。

在推进国资国企改革方面，全国人大代表、中国电子科技集团公司第十四研究所所长胡明春认为，当前国有企业和军工科研院所改革进入深水区，建议加快国有企业和军工科研院所深化改革的步伐。

首先，对标国际先进企业，重构军工电子产业体系，打破军工电子行业条块分割的现状，通过重组、整合等模式，实现强强联合、优势互补，提升国际竞争力，稳步向国际一流企业迈进。其次，完善激励机制，稳步实施岗位分红权激励，研究员工持股等中长期激励措施，建立起短期、中期、长期多种激励方式相结合的复合激励模式，尊重知识、尊重创造，让创新人才名利双收，形成企业和院所可持续发展的长期动力。

张占斌表示，当前，改革向深水区迈进，一些重大的基础性关键领域改革开始“啃硬骨头”，“希望这些步入深水区的改革能够取得更大的突破，进而释放出更大的改革红利，让要素在市场经济条件下自由流动”。

全国政协委员、天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁梁永岑表示，过去五年国家治理模式、社会管理模式改革力度空前，但还有不少“硬骨头”，需要我们下更大的力气去研究解决。政府工作报告对2018年工作的建议方向明确、思路清晰、措施得力，相信能够确保既定目标的实现。

记者 孙韶华 班娟娟 王璐 实习生 左翰嫡 北京报道

来源：经济参考报

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责任编辑：刘光博