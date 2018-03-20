易纲履新央行行长：学者型官员 是金融行业改革派

原标题：易纲履新央行行长

3月9日，十三届全国人大一次会议在北京梅地亚中心举行记者会，中国人民银行副行长易纲就“金融改革与发展”的相关问题回答中外记者提问。 中新社记者 富田 摄

从65岁到70岁，周小川这次真的从央行行长的职位上退了下来，而这位享誉世界的银行家的接任者也最终落定。5年以来，外界对于新任央行行长人选猜测者众，但当昨日原央行副行长、中国外汇管理局局长易纲被提名新任央行行长时，外界却觉得一切均在意料之中。

与周小川一样是典型的学者型官员

“易纲行长为人温润随和，他没什么架子，可以听取不同方面的声音，这一点与周小川行长很像。”一位银行业界权威专家对北京晨报记者表示，他与周小川行长一样，可以算的上是中国金融行业的改革派。

近年来，中国的金融改革如火如荼地进行着。从国有银行股改上市、政策性金融改革，到人民币汇率市场化改革、资本项目可兑换，再到存款保险制度的建立，影响着中国金融体系的大事，都在周小川长达15年的任期中稳步推进。

有金融行业人士直言，中国金融业在国际上的影响力是以周小川为分界线，之前，中国似乎游离在国际体系以外，之后，中国的影响力则与日俱增。因此，周小川也受到了全球金融业界的美誉，成了“中国的格林斯潘”，成了“人民币先生”，也成了《欧洲货币》授予的2011年最佳央行行长。

实际上，在周小川大刀阔斧地进行金融改革之时，易纲是其得力的助手。在接棒前行长之前，易纲负责了多项央行工作，主管货币政策、国际业务。几乎参与了过去十余年中国金融改革的重要事件：从完善人民币汇率形成机制改革，到推进并收官利率市场化，再到力促人民币成功加入SDR货币篮子。

而业界普遍认为，他与周小川一样，都是典型的学者型官员，都拥有国际视角，中国金融改革也将因此无缝衔接。

上任后主要任务是实施好稳健货币政策

比周小川小十岁的易纲已接过中国经济改革的重担。他在昨日接受记者采访时透露，上任后的主要任务是要实施好稳健的货币政策，同时推进金融的改革和发展，并保持金融业稳定。

在3月9日的记者发布会上，易纲曾表示，稳健的货币政策、松紧适度，主要是针对金融货币政策支持实体经济而言的。实体经济能不能得到各个方面有效的支持、能不能创造防风险并且能够平稳推进金融改革的外部环境，为我国从高速增长阶段转向高质量发展阶段，提供中性适度的货币金融环境。

“中国经济目前有很多创新的亮点，看这些创新的领域能不能够及时得到货币、信贷、股市，还有其他各种融资方式的支持。同时，我们也要注意防范金融风险，还要注意金融改革。”易纲表示。

针对防范风险，易纲也曾撰文称，进一步完善宏观审慎政策框架，切实防范系统性金融风险。进一步完善全口径跨境融资宏观审慎政策，提高跨境融资便利性，防范跨境资金流动。

而对于人民币汇率行程机制改革，易纲则认为应增强汇率弹性，提升应对外部冲击的韧性。汇率根本上是由经济基本面所决定的，在供给侧结构性改革、简政放权和创新驱动战略不断深化实施的推动下，我国经济的总供求更加平衡，经济运行呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。北京晨报记者 姜樊

来源：北京晨报

点击进入专题

责任编辑：刘光博