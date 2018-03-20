两会最后一场部长通道举行 两位新部门负责人亮相

原标题：两位新部门负责人亮相答问

生态环境部部长李干杰亮相“部长通道”

科技部部长王志刚亮相“部长通道”

3月19日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第七次全体会议。会议结束后，2018年两会最后一场“部长通道”举行，先后有七位官员走上通道，回应了不少热点话题。

北京青年报记者注意到，这是新部长任命后的首次“部长通道”，生态环境部部长李干杰、新组建的科技部部长王志刚在内的多位“新掌门”首次亮相。

国家邮政局局长

今年将实现快递实名制全覆盖

第一个走上部长通道的，是国家邮政局局长马军胜。“中国快递进入迅猛发展的快车道，去年一年达到了400亿件。”马军胜说，中国快递有非常好的未来，“我很有信心。”

马军胜说，到现在为止，每天实名收寄量已达到一亿件，占全天收寄量的83%，“剩下的17%今年将全部覆盖。”但当前也存在一些问题，部分散户对实名收寄“有一个理解的过程”，边远地区信息设备还未能全自动采集信息，对此下一步都要逐步解决。

谈到公众关心的实名后的个人信息安全问题，马军胜说，共采取了三个措施。其一，对信息系统进行安全等级评定，“从采集开始到传送、处理、保护、消除，都进行闭环管理，动态监控。”其二，不断改善信息技术。其三，加强监管。“如果发现个人信息泄露的话，我们政府部门会同公安部门坚决打击，切实保障公众信息的安全。”马军胜说。

国家体育总局局长

国家队员选拔要取消领导干预

国家体育总局局长苟仲文也走上了部长通道。

苟仲文说，去年以来推的改革措施不是为了改革而改革，而是因为“当前竞技体育面临很多瓶颈，群众体育蓬勃发展也面临很多需求”，这些措施有的得到认可，有的则需进一步完善，“我们在改正自己，会听取大家意见。”

他说，体育改革当前和今后一段时间，用两个关键字来形容就是“开放”。“国家队员的选拔，要用公平、公正、公开、透明的方式进行，取消领导干预，杜绝暗箱操作，凭本事、凭能力。”苟仲文说。

他表示，我相信这样做能激发全社会的动能，调动全社会的能力，在更大的一个空间来办体育事业，“有一些工作做得不到位，我也希望大家能够理解，给我们时间。”

生态环境部部长

煤改气“对治理PM2.5作用很大”

“如果说可以用一个词来形容一下您现在的感受，您会选择哪个词？”首任生态环境部部长李干杰也走上了部长通道，有记者问到这个问题。

“衷心感谢各位全国人大代表，表决同意我出任新组建的生态环境部的首任部长，感谢他们的肯定和信任。”李干杰说，他感到责任更重、压力更大，新组建的生态环境部整合了环保部的全部职责，和其他6个部门的相关职责，未来的工作范围更宽，挑战也更大，“确实感到压力比较大。生怕辜负了大家的期待和信任。”

此前李干杰在发布会上提到，正制定蓝天保卫战三年作战计划，“方案正在研究制定，也还不尽完善，但已经有了基本思路。”这场保卫战究竟如何打？他介绍，蓝天保卫战要突出四个重点，包括：一是突出重点改善因子，即PM2.5、雾霾天气；二是重点区域，包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原及其他重点地区；三是突出重点行业和领域，包括钢铁、火电、水泥、玻璃、焦化、石化以及机动车、散煤燃烧等；四是突出重点时段，秋冬季污染比平常重。

李干杰表示，煤改气、煤改电对治理PM2.5作用很大，“煤改气、煤改电不是指所有煤，而是农村居民家里烧的煤，它的污染很重。1吨散煤相当于15吨以上电煤的排放量。京津冀周边28个城市，大致有五六千万吨。”他认为，在推动煤改气、煤改电的同时，还要建立长效机制，凡是通过电话、微信等接到供暖不足的信息，马上派人到现场，“只要把老百姓的事放在心上，就不会出现问题。”

住建部部长

坚持调控目标不动摇，力度不放松

住建部部长王蒙徽表示，一年以来，房地产市场总体保持平稳运行，主要有两个特点，其一，房价过快上涨势头得到有效抑制；其二，房地产市场的预期出现积极变化，下一步将坚持房子是用来住的，不是不用炒的，保持房地产市场平稳健康发展。

王蒙徽说，将坚持调控目标不动摇，力度不放松，保持政策连续性和稳定性。同时将加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的制度。“大力发展住房租赁市场。因地制宜地发展共有产权住房。促进大中小城市协调发展，使人口和居住需求在空间上得到合理分布，同时继续加快棚户区改造和公租房建设，特别是把外来务工人口、城市无房户等纳入公租房保障体系。”此外还将大力加强对房地产市场的监管，特别是严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

科技部部长

上任2个小时就走上“部长通道”

“作为新当选的科技部部长，现在脑子里想的还是在国家经济社会发展的大局中，怎么把科技工作做好。”上任科技部部长仅2个小时的王志刚，最后一个走上了部长通道。

他说，建设创新型国家要根据当今世界科技发展大势、中国特色以及进入新时代后的阶段特征，决定大的定位。“科技创新本质上是人才驱动，比如在出台科技政策方面，要思考如何让有创新能力的人，得到社会更多的尊重，包括物质和精神层面。加强国际合作、科技成果转化，以及吸引更多人参与科研活动等，都是下一步改革的指向。”

文/本报记者 孟亚旭 摄影/本报记者 郝羿

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责任编辑：刘光博