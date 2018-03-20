原标题：北京今夜24时正式停止供暖

本报讯（记者 王斌）北京青年报记者了解到，今晚24时本市将正式停暖。由于近期本市出现了一次较明显的降温过程，2017—2018居民采暖期延长了五天。由于供热启动和停止都需要一个过程，停止供热后，市民家中的暖气也不会马上凉下来，而是会逐渐降温。供暖结束后的一周内，建议居民最好不要改装暖气管线，因为多数管线内都会留有余水，稍有不慎就会引起漏水，给自己和邻居带来不必要的麻烦。

自3月15日起，本市出现了一次较明显的降温天气过程。为确保居民平稳度过此次降温，2017至2018年居民采暖延期至2018年3月20日24时结束。北京热力集团相关负责人介绍，供热启动和停止都需要一个过程，按照不同地域、不同供热系统逐步推进，因此，暖气不会马上凉下来。

每年供暖期刚结束的时候，都容易发生一些居民由于自身操作不当，导致暖气片漏水的现象。之所以会发生这样的情况，是由于有人以为供暖期结束了，暖气管道内也就没有水了，于是忘了关闭家中的暖气排气阀，导致“水漫金山”。而实际上，由于整个冬季的供暖期结束后，暖气管内会存在一些杂质和铁锈，供暖单位一般都利用停止供暖的间歇期给暖气管道内加水冲洗。而这种冲洗一般是不通知居民的，所以一旦加压冲洗，忘记关闭排气阀门的居民家中就会出现漏水的情况。

停止供暖后，居民也不要将暖气片和管道中的水放掉。这是因为暖气片和管道中的水是经过防腐处理的软化水，可有效隔绝空气对暖气片和管道的腐蚀，可以延长暖气片和管道的使用寿命。此外，需要提醒居民的是，供暖结束后的一周内，最好不要改装暖气管线，因为多数管线内都会留有余水，稍有不慎就会引起漏水，给自己和邻居带来不必要的麻烦。

责任编辑：刘光博