2月深圳房价领跌70城市 热点城市上月8成房价下降

原标题：2月深圳房价领跌70城市

在北京、上海、广州、深圳四个一线城市中，上月房价环比全部下跌，其中深圳跌幅最大，达到0.6%；跌幅最小的是上海，为0.2%。北京、广州的跌幅分别为0.3%和0.4%。

在国内各地因地制宜、因城施策，继续实行分类调控的楼市政策下，上个月国内房价也继续保持总体稳定的态势。昨天，国家统计局发布了上个月国内70个大中城市商品住宅销售价格变动情况的统计数据，数据显示国内房价继续延续总体稳定的局面，其中热点城市商品住宅销售价格继续稳中有降。

热点城市仅天津房价环比上涨

根据昨天发布的数据，国内70个大中城市中，上个月有15个热点城市新建商品住宅销售价格变动继续呈现总体稳定态势。在15个城市中，9个城市新房价格较1月份下滑，其中深圳下降幅度最大，为0.6%。另外，郑州、成都房价较1月份持平；15个热点城市中，仅有天津房价环比上涨了0.1%，上涨城市个数较1月份明显下降。

与一年前相比，这15个城市中仅有天津、济南、厦门、武汉、广州五个城市的房价同比上涨。这意味着大多数城市的房价已经跌过了一年前。其中，广州房价同比涨幅最高，达到3.1%，其次是厦门上涨2.2%。

一线城市中深圳房价领跌

在北京、上海、广州、深圳四个一线城市中，上月房价环比全部下跌，其中深圳跌幅最大，达到0.6%；跌幅最小的是上海，为0.2%。北京、广州的跌幅分别为0.3%和0.4%。

从同比房价涨幅来看，除广州房价比一年前上涨了3.1%外，北京、上海、深圳涨幅分别下降0.3%、0.6%、2.5%。由此可见，深圳在一线城市中房价已经明显领跌。业内人士指出，这与此前深圳房价快速上涨幅度过大有关。

国家统计局新闻发言人毛盛勇此前曾表示，经过一段时间的调控，目前我国房价走势整体比较平稳，一线城市房价继续大幅上涨难度比较大。

二线城市房价涨幅缩小

综合来看，国内一二三线城市房价涨幅依次加大，上个月，国内三线城市房价涨幅与前月持平。国家统计局城市司高级统计师刘建伟在解读2月份房价数据时分析，整体上看，上月70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅扩大；二线城市价格涨幅回落；三线城市涨幅与上月相同。

据测算，2月份一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均继续下降，降幅分别比前月扩大0.2和0.1个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅比前月回落0.2个百分点，二手住宅销售价格涨幅比前月略微扩大0.1个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与前月相同。

文/本报记者 张钦

责任编辑：刘光博