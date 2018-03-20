西安建章宫遗址陷“困局” 昔日皇家宫殿被种大葱

原标题：西安建章宫遗址汉神明台陷“困局” 昔日皇家宫殿成菜地

位于西安未央区孟家村的全国重点文物保护单位建章宫遗址汉神明台，为汉武帝时所建。近年来因缺乏监管和保护，周边垃圾遍布，夯土台基上甚至被当地村民种上了大葱、蒜苗、莴笋等农作物，这座昔日的皇家宫殿如今沦为菜地。

日前，记者来到六村堡街道孟家村，从村口的大路进入，经过100多米，便能看到路东的一处大“土坡”，表面斑驳，中间有一个开挖过的洞室，已有坍塌的痕迹，不少剥落的大小土块堆在下方。如果不是“全国第七批重点文物保护单位建章宫遗址”的石碑为它表明身份，普通人不会意识到这不起眼的“土坡”竟是珍贵的历史遗迹。

据了解，建章宫遗址是汉武帝刘彻于太初元年（公元前104）建造的，是西汉长安城的重要建筑遗存，2013年被列入全国第七批重点文物保护单位名单。而神明台是建章宫中最为壮观的建筑物，为汉武帝求仙道而建，原高“五十丈”，台上铸有铜仙人，承接天上“甘露”以求长生。东汉班固《西都赋》记载：“神明郁其特起，遂偃蹇而上跻。”历经2000多年岁月的沧桑，现在神明台上的建筑已荡然无存。由于自然侵蚀和人为破坏，现仅存一高约10米的夯土台基。

记者顺着台基一侧的小道走入，发现一路都有掉落的土块，有三四处坍塌严重。台基后方的一角，堆放着大量生活垃圾，还有一条臭水沟环绕。东侧是村民的住宅，紧挨着台基的土地已经被开垦成菜地，种着大葱、蒜苗、青菜等农作物。

村民刘师傅告诉记者，汉神明台人为破坏严重。“遗址东西两面早年间都被人掏空了，堆放玉米秸秆、存放红薯等。近几年，不少村民又开始圈地，甚至在台基上面种菜，接管子浇地，土质松软，一下大雨就滑坡，现在已经出现了三四处大面积坍塌。”刘师傅痛心地说。

记者随后绕到南侧住宅间的小道，登上台基。入口处，两块“禁止耕作请勿攀登”“保护文物爱护生命”的红色标牌十分醒目。台基上绿油油一片，有的菜地用塑料布搭了棚子保护，有的菜地还搭着木架。分割好的数十块菜地种着各种蔬菜，油麦菜、香菜、蒜苗。。。。。。地上还有长长的水管，通到下面村民的家中。

“小时候常听村里老人讲，汉武帝在神明台上求仙。虽然古时候的雄壮不复存在，但很多村民都觉得村子是宝地，以此为骄傲，没想到如今汉神明台沦为菜地，根本没人管。”刘师傅希望，有关部门能够重视这一问题，对汉神明台进行修缮保护。

据了解，根据《中华人民共和国文物保护法》规定，文保单位范围内不允许建设、爆破、钻探、挖掘等作业，同时在该范围不能进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。

责任编辑：张岩