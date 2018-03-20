原标题：人民日报社论：让中华儿女共享幸福和荣光

伟大的历史，由人民共同书写；伟大的时代，是人民共同创造；伟大的梦想，靠人民共同完成。

在十三届全国人大一次会议闭幕会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平深刻诠释了中华民族的伟大民族精神，全面部署了新时代新征程的大政方针，以对人民的一往深情、对国家的坚定信心、对未来的高远擘画，唤起亿万人民共同奋斗、共圆梦想的豪迈激情，宣示了一个人民政党、一位人民领袖永远不变的赤子之心。人民大会堂会场里一遍遍响起热烈的掌声，960多万平方公里大地上再次凝聚起团结奋斗的磅礴力量。

5000多年灿烂文明，170多年不屈抗争，近70年高歌行进，是什么给了一个民族取之不尽的动力，是什么给了一个国家绝处逢生的支撑？是伟大的人民，是伟大的民族，是中国人民在长期奋斗中培育、继承与发展起来的伟大民族精神。习近平总书记的重要讲话，精辟阐述了我们伟大民族精神的丰富内涵，深刻指出，是人民辛勤劳作、发明创造，推动我国今天大踏步走在世界前列；是人民革故鼎新、自强不息，创造了我们今天拥有的一切；是人民团结一心、同舟共济，缔造了今天令世人瞩目的发展成就；是人民心怀梦想、不懈追求，让我们今天比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴。弘扬中华民族的伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，我们就有了发展进步的强大精神动力，就能以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。我们国家的一切权力属于人民。习近平总书记重要讲话中，“人民”二字鲜明醒目、力重千钧，激荡时空的声音，宣示了不变的执政理念，传递了不变的人民情怀。坚持人民立场，坚持人民主体地位，把人民放在心中最高的位置，实现人民对美好生活的向往，是中国共产党的初心所在，是社会主义中国的信念所在，是我们决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的目标所在。虚心向人民学习，倾听人民呼声，汲取人民智慧，我们才能形成勇往直前、无坚不摧的强大力量，创造出一个又一个人间奇迹。与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，我们的党才会永远走在时代前列，创造出属于新时代的光辉业绩，让全体中国人民和中华儿女在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享幸福和荣光。

行者方致远，奋斗路正长。中国特色社会主义进入新时代，更加壮阔的征程在我们脚下展开。新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。我们要以更大的力度、更实的措施推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，让社会主义市场经济的活力更加充分地展示出来，让社会主义民主的优越性更加充分地展示出来，让中华文明的影响力、凝聚力、感召力更加充分地展示出来，让实现全体人民共同富裕在广大人民现实生活中更加充分地展示出来，让绿水青山就是金山银山的理念在祖国大地上更加充分地展示出来。激发蕴藏于人民中的伟力，不忘初心、牢记使命、奋发有为，开新局于伟大的社会革命，强体魄于伟大的自我革命，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐。

“万山磅礴必有主峰”。新的伟大斗争实践中，习近平总书记成为党中央的核心、全党的核心。国家有这样的掌舵者，人民有这样的领路人，中国人民意气风发，祖国大地春意盎然，中华民族呈现出生机勃勃的复兴气象。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，加满油，把稳舵，鼓足劲，推动承载着13亿多中国人民伟大梦想的中华巨轮劈波斩浪、扬帆远航，驶向充满希望的明天。

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责任编辑：张建利