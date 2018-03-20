新华社北京3月19日电 新华社社评：奋进新时代，再创新辉煌——写在十三届全国人大一次会议闭幕之际

新时代的春天生机勃发，新时代的中国充满希望。十三届全国人大一次会议即将圆满完成各项议程胜利闭幕。历史和人民必将铭记，这次民主团结、求实奋进的盛会，在中华民族伟大复兴的壮阔征程中写下了浓墨重彩的新篇章。

新的历史方位，新的使命担当。十三届全国人大一次会议的最重要成果和最重大历史贡献，就是通过了《中华人民共和国宪法修正案》，确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供有力宪法保障；就是习近平总书记当选国家主席、中央军委主席，体现中国共产党、中华人民共和国、中国人民解放军领导人“三位一体”领导体制的制度安排，为实现党的十九大描绘的宏伟蓝图筑牢坚实的政治根基、组织根基。这次会议体现了党的主张、人民心声、国家意志的高度统一，增进共识、振奋精神、鼓舞干劲，进一步把全党全国各族人民思想统一到党的十九大精神上来，把力量凝聚到实现党的十九大确定的各项任务上来，有力地推动党和国家事业承前启后、继往开来。

万山磅礴，必有主峰。会议期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加多个代表团审议，同代表们真情互动、坦诚交流、共商国是。推动经济高质量发展，实施乡村振兴战略，讲法治、立政德，推动军民融合深度发展……习近平总书记提出一系列新论述、新论断、新要求，进一步深刻阐述了党和国家发展的一系列重大问题，为做好各项工作指明了方向。实践充分证明，习近平总书记具有非凡的政治智慧、顽强的意志品质、深厚的人民情怀、强烈的责任担当，无愧为党的核心、人民领袖、军队统帅，赢得全党全军全国各族人民拥护爱戴，赢得国际社会广泛赞誉。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，我们就充满底气、充满信心、充满力量，敢于战胜一切困难和风险，奋力夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。十三届全国人大一次会议肩负审议并通过宪法修正案、监察法、国务院机构改革方案等重要任务。会议期间，近3000名全国人大代表积极履职尽责，认真审议政府工作报告等报告，圆满完成各项任务，依法选举和决定任命新一届国家机构领导人员。人大代表们提出议案300多件，建议7100多件。这次会议，有宪法修正案通过、首次国家领导人宪法宣誓等历史性时刻，也有“代表通道”“部长通道”的开放新气象，充分展现了我国人民代表大会制度的巨大的政治优势和生机活力。

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是十三届全国人大及其常委会依法履职的第一年。从新起点出发，开创新时代人大工作新局面，就要坚持党对一切工作的领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党的路线方针政策和党中央决策部署在人大各项工作中得到贯彻落实。坚持国家一切权力属于人民，加强人民当家作主制度保障，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。坚持把实施宪法摆在全面依法治国的突出位置，切实加强宪法实施和监督，把依法治国、依宪治国工作提高到一个新水平。坚持紧紧围绕党和国家工作大局，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，充分发挥国家根本政治制度优势，保证国家统一高效组织推进各项事业。

春风浩荡满目新，砥砺奋进正当时。随着两会闭幕，我们迎来新的出发。向着未来迈进，我们越来越深切地感到：中国人民和中华民族前程伟大，新时代的历史使命光荣艰巨。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，开拓创新、奋发进取，牢牢把握大有可为的重要战略机遇期，共同谱写新时代的精彩篇章，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！（完）

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责任编辑：刘光博