央媒：如群众还未安居 放松调控就是不切实际幻想

原标题：房地产长效机制建设步入攻坚期

从2018年政府工作报告来看，我国楼市从严调控的主基调没有改变，但与去年相比调控重点有所不同，今年将成为房地产长效机制取得突破的关键一年。

自2016年三季度末本轮调控开始以来，可以清晰地看到，从中央到地方的各级会议各类文件，都在严格执行着“因城施策、分类调控”的总思路和坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”总定位，今年政府工作报告予以延续。换言之，我国房地产调控政策将保持很好的连续性和稳定性。

一方面，近期，住建部提出抓好房地产市场分类调控，促进房地产市场平稳健康发展，兰州、南京、合肥等城市出台了放松部分非核 心区域限购、放松高层次人才限购、支持改善型需求住房购买等举措，其实就是因城施策、差别化调控的体现，旨在让调控效果更为精准。

另一方面，“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位贯穿始终，一再表明了国家遏制投机炒房的决心。特别是从北京、上海、广州、深圳等城市最近的官方表态来看，一线城市的房地产市场将继续保持高压态势，短期难以看到放松迹象。

不过，考虑到三四线城市商品住宅去库存已取得明显成效，今年政府工作报告没有继续把“因城施策去库存”作为工作重点，而是提出“更好解决群众住房问题”，具体举措包括启动新的三年棚改攻坚计划，加大公租房保障力度，培育住房租赁市场，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度等。这一转变意味着今年房地产调控的方向发生了变化。

其一，尽管去库存不是全国的重点，但正如2017年年底召开的全国住房城乡建设工作会议所要求的，库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。梳理地方政府工作报告可以发现，不少省份列出了房地产去库存的具体目标。

其二，据统计，2015年至2017年，我国棚户区分别开工601万套、606万套和609万套，超额完成了既定的1800万套的目标。按照计划，今后三年将再改造各类棚户区1500万套。今年要新开工580万套，相比过去三年每年约600万套的规模只是小幅下降，这将对今年房地产投资增速继续形成支撑。

其三，租购并举有望成为今年重头戏。十九大之前，多个城市已着手建立“购租并举”的住房制度。十九大报告提出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”，把“租”放在“购”的前面，凸显了租赁市场的重要性。今年以来，各地陆续出台“租购并举”相关举措。可以预见，住房租赁交易服务平台、房地产信托投资基金（REITS）等住房租赁市场的各类业态，将迎来较大的发展契机。

综合来看，本轮房地产调控已经取得了阶段性成效，在保持政策连续性和稳定性的基础上，在坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位的基础上，今后的调控手段和调控目标会有微调。未来，如果住房制度改革和房地产长效机制没有取得实质性进展，如果广大人民群众还没能得到安居宜居，放松房地产调控就是不切实际的幻想。

来源：经济参考报

责任编辑：霍宇昂