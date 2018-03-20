人大代表戴运龙建议:将个税下放作为地方主体税种

原标题：人大代表：建议将个税下放作为地方主体税种

全国人大代表戴运龙。

全国两会 之 广东团

牢记总书记嘱托

健全财政管理体制机制，推进地方税体系建设，全面实施绩效管理……今年，广东财政力推多方面改革。全国人大代表、省财政厅厅长戴运龙接受南都专访时表示，广东财政将认真学习贯彻习近平总书记参加广东团审议时的重要讲话精神，树立“大财政大预算”的系统思维，积极发挥职能作用，为实现“四个走在全国前列”提供坚实的财政保障。目前正在研究制订广东省全面实施预算绩效管理意见，同时将针对健全地方税体系认真开展调查研究，积极推动省以下财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省级和市县财政关系。

谈落实“四个走在全国前列”要求

树立“大财政大预算”系统思维

南都：习近平总书记在参加广东团审议时，对广东提出“四个走在全国前列”的要求，广东财政将如何落实总书记的要求？

戴运龙：习近平总书记提出的“四个走在全国前列”的要求，体现了对广东发展全局的深刻洞察和系统思考，体现了把握经济社会发展规律的高超能力和深邃眼光，必将对广东在新时代新起点实现新发展起到巨大的引领和推动作用。我们将把习近平总书记的期望和嘱托化为做好工作的强大动力，提升“观大势、谋全局、抓大事”的能力水平，树立“大财政大预算”的系统思维，积极发挥职能作用，为我省实现“四个走在全国前列”提供坚实的财政保障。

在支持构建推动经济高质量发展的体制机制方面，我们将把推动经济高质量发展作为制定财政政策的基本要求，理清财政职能边界，建立健全有利于高质量发展的财政体制机制，有效发挥财政优化资源配置、推动高质量发展的作用。

在支持建设现代化经济体系方面，将不折不扣落实各项减税降费政策，并研究提出新的降成本措施，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。同时，加大科技投入力度，支持重大科技基础设施项目、科技产业融合和顶尖科技人才培育引进，为建设现代化经济体系“添薪助力”。

在支持形成全面开放新格局方面，落实进一步扩大对外开放积极利用外资的资金安排，促进外资新项目落户、发展总部经济等。支持实施粤港澳大湾区发展规划，充分发挥债券资金作用，有效吸引社会资本，落实重大基础设施省级出资。

在支持营造共建共治共享社会治理格局方面，坚持依法行政依法理财，支持建设法治政府、廉洁政府、人民满意的服务型政府。坚持以人民为中心的发展思 想，推动基本公共服务保障提高标准、扩大范围、缩小差距，支持平安广东建设，支持把广东建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区，推进基本公共服务常住人口全覆盖，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

谈健全地方税体系

着力培育地方主体税种和特色税

南都：党的十九大报告和国务院政府工作报告提出要健全地方税体系，你对健全地方税体系建设有什么建议？

戴运龙：党的十九大提出，要深化税收制度改革，健全地方税体系，今年总理的政府工作报告也明确要健全地方税体系。我们感到，健全的地方税体系对于完善中央与地方财政关系、保障地方财政收入可持续发展、提升地方政府经济发展和公共服务能力具有十分重要的意义。

特别是随着2016年5月1日全面推开营改增试点以来，地方主体税种缺失、地方缺乏必要的税权和税收调节手段等问题更加突出。为此，今年我提出了关于加快健全地方税体系的建议，在保持中央与地方财力格局总体稳定的基础上，通过深化税收制度改革、加快健全地方税体系，为地方经济社会发展建立重大制度性安排。

具体改革建议包括：将个人所得税下放作为地方主体税种，将成品油、汽车消费税后移征收环节并下放地方，将城市维护建设税改为地方附加税。同时，适当下放地方税政管理权，允许地方开征特色税种，允许地方制定适当税收优惠政策等。

南都：对于健全地方税体系，广东今年有哪些主要工作？

戴运龙：广东省将按照中央的统一部署，做好健全地方税体系有关工作。一方面，认真开展调查研究，如地方税体系如何调动地方积极性，地方主体税种的确立、培育，地方税权的下放，房地产税、个人所得税改革如何推进等，积极向中央提出合理意见建议，参与中央改革方案研究论证，做好改革相关准备工作。

另一方面，认真制定本省改革工作方案，特别是结合地方税体系改革，着力培育地方主体税种和特色税，发挥地方税权作用，促进形成特色产业和税源结构；落实个人所得税改革，减轻工薪阶层的税负，营造有利于培育引进人才、支持人才创新创业的良好环境；加强分析评估和风险防范，确保改革平稳顺利、达到预期目标。

谈预算绩效管理

正研究制订全面实施绩效管理意见

南都：党的十九大和今年的政府工作报告都提出要全

面实施绩效管理。为使财政资金用得其所、用得安全，广东这项工作将怎么推进？会有什么影响？

戴运龙：作为建立现代财政制度的重要内容，全面实施绩效管理，体现了习近平新时代中国特色社会主义思 想的本质要求，是落实以人民为中心发展思 想的必然要求，是实现国家治理体系和治理能力现代化的有力举措，是实现高质量发展的应有之义。

目前我们正在研究制订我省全面实施预算绩效管理的意见，坚持围绕推动高质量发展，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的思路，将绩效管理拓展到所有财政资金、财政政策，涵盖所有政府层级和部门，形成覆盖事前、事中、事后全过程的绩效管理体系，使绩效理念、责任、方法和措施深度融入预算编制、执行、监督各个环节，提高财政资金使用效益，促进提升公共服务质量和水平，提高人民群众的获得感和满意度。

全面实施绩效管理，是预算管理的重大革命，将促使资金使用单位进一步转变“重使用、轻管理”、“重资金、轻绩效”的观念，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，使绩效理念贯穿于项目实施和资金使用的全过程，形成全社会共同关注、共同参与预算绩效管理的良好氛围。

南都：在健全财政预算管理体制机制方面，广东将有哪些新动作？

戴运龙：我们正在研究进一步健全全省财政预算管理体制机制，强化全省政府预算管理“一盘棋”理念，推动各级政府及其财政部门、业务部门共同做好财政预算管理工作，切实防范化解财政管理中的政府债务、财政收支运行、重大政策落实、财政资金分配使用等各类重大风险，并通过建立健全有关体制机制加以管控，提升全省财政预算管理水平，提高财政资金使用效益。

主要思路是健全“两个机制”：一是健全省市预算管理联动机制。进一步建立健全省与市县常态化联动机制，共同研究预算管理情况，增强各级政府及其财政部门理财能力。二是健全同级政府预算管理联动机制。各级财政部门、业务部门及纪检监察、审计等部门各司其职、通力配合，形成预算管理合力。同时，通过健全预算管理绩效结果应用机制、信息公开和监督检查机制、打造“数字政府”下的预算信息化支撑等，提升全省财政预算管理水平。

谈区域协调发展

加大转移支付推动财政体制改革

南都：今年广东财政安排3724.51亿元支持实施区域协调发展。同时也面临省财政进一步推动区域协调发展能力和手段有限的问题。请问这个矛盾如何化解？

戴运龙：我省区域发展不平衡矛盾突出，2017年粤东西北人均一般公共预算支出水平仅为珠三角的40 。4%，统筹协调全省发展的任务很重很紧迫。为促进区域协调发展，我们将在加大对欠发达地区转移支付力度的同时，积极推动省以下财政体制改革，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省和市县财政关系，做到加大输血力度和增强其造血功能并举，支持区域协调发展。

我们将研究实施与区域发展定位相适应的财政转移支付政策，按照打造“一核一带一区”区域协调发展新格局的要求，完善省级财政转移支付机制。一方面，支持珠三角核 心区域高质量发展现代化经济体系；另一方面，按照粤北生态特别保护区和沿海经济带发展功能定位，分类实施转移支付政策，其中，对粤北生态特别保护区实施与生态发展成效相挂钩的转移支付政策，对东西两翼沿海经济带实施与产业发展、经济增长相挂钩的转移支付政策。

同时，积极推进省和市县财政事权和支出责任划分改革，明晰各级政府权责。研究制定我省省级与市县基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革方案，明确省与市县共同财政事权清单，综合考虑地区功能发展定位、财政困难程度，制定差异化的补助档次和分担比例。研究推进交通运输、科技、环保等领域财政事权和支出责任划分改革，继续推进市县财政事权和支出责任划分改革试点。

研究完善省与市县收入划分体制，进一步理顺省与市县收入分配关系。结合中央财政事权和支出责任划分、地方税体系建设和收入划分改革进展，研究完善省以下收入划分体制，促进省与市县财力协同增长，增强市县财力统筹能力，促进地区加快发展，实现省以下各级财力协调均衡。

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责任编辑：张玉