四川新规指导旅游厕所修建：男女厕位比例不超2:3

原标题：四川出新规指导旅游厕所修建：男女厕位比例不大于2：3

海螺沟景区厕所内部设施。新华社发

作为提升旅游品质的务实之举，厕所革命逐步从景区扩展到全域、从城市扩展到农村、从数量增加到质量提升、从封闭管理到开放管理，成为一项旅游基础工程、文明工程、民生工程，受到广大游客、群众的普遍欢迎。虽然成果颇丰，但与快速增长的旅游发展和人民需求相比，厕所数量质量、管理服务、科技应用、如厕文明等仍有差距。

为进一步提升旅游厕所服务水平，四川省旅发委公布了《四川省旅游景区厕所建设管理服务规范》（下简称《规范》），从政策层面对新建、改建旅游景区厕所给予指导。华西都市报-封面新闻记者了解到，《规范》适用于全省行政区范围内所有国家A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游度假区旅游厕所，在建设中要兼顾实用与美观，男女厕位比例不大于2：3，坐蹲位设立比例宜不小于1：5。在厕所臭味上，强度不大于1级，也就是勉强感觉到有气味。

兼顾实用与美观

人性化设计成厕所新亮点

记者了解到，四川旅游景区厕所将围绕“数量充足、干净无味、管理有效、实用免费”的目标，进行规划。旅游景区厕所对社会公众免费开放。

在建设过程中，厕所要兼顾实用性与美观性，体现地域文化特色，在建筑风格、色调等方面要与周边环境有机融合，与周边建筑风格相融共生。同时，坚持智慧旅游进厕所，鼓励技术创新，推出新工艺、新技术、新设备、新材料，积极推进生态技术应用，倡导科技建厕，全面提升厕所科技应用水平。

注重人性化设计，将是四川旅游景区厕所的一大亮点。旅游景区厕所建设要在满足标准化设计的基础上，更注重细节上的人文关怀，充分考虑特殊人群的要求，包括设置无障碍坡道、设置老年人和行动不便人群的专用厕位、婴幼儿打理台、第三卫生间等，根据人流规律适度增加女厕位比例。

破解女性如厕难

男女厕位比例不大于2：3

为解决游客找厕所难题，四川将加强旅游景区厕所选址与方案设计，根据旅游景区面积、景点分布、游客规模、厕所现状等实际情况，确定新建厕所数量与位置。在数量上，厕位总量应达日均游客接待量比率3‰以上，其位置要相对隐蔽，但标识清晰，便于找寻。旅游高峰期可根据实际需要，设置移动环保厕所。

游客中心、停车场、主要游客集散地、主要景点、休闲服务设施集中区应建设旅游景区厕所。以老人、孩子为服务对象的旅游景区，厕所服务区域最大距离不宜超过500米，从厕所服务区域最不利点沿路线到达该区域厕所的时间不宜超过5分钟。

每到节假日，诸多景区的女厕所就会上演排队现象。记者了解到，《规范》明确，男女分开的厕所，男女厕位比例不大于（含男用小便器）2：3。坐蹲位设立比例不宜小于1：5。男厕在保证大便位需求的基础上应多设置小便位，大小便位比例不宜小于1：2。

在厕所内，每个厕位内应设置一个手纸盒、一个废弃手纸收集容器，一个承重不小于5公斤的挂衣钩、一个坐垫纸盒和一个搁物板。同时，这些设施配置应符合当地民众的信仰、习俗。

臭味不大于1级

室内宜提供降温和保暖设施

值得关注的是，《规范》还对旅游厕所的味道进行了要求。譬如，厕所臭味强度不大于1级。目前，我国采用6级强度表示法。0级为无气味；1级为勉强感觉到有气味；2级为能够确定气味性质的较弱气味；3级为很容易闻到明显气味；4级为较强的气味；5级为很强的气味。

同时，《规范》还要求厕所内宜提供降温和保暖设施，厕所内外应适当进行绿化和美化，可通过装饰画、标语等增加厕所的文化特色和人文氛围。而室内环境布置，应干净整洁，宜体现文化主题和品味。

此外，在第三卫生间的建设上，《规范》也有明晰。四川的A级景区在条件允许的情况下可设置第三卫生间，其位置宜靠近厕所入口，方便行动不便者进入，轮椅回转直径应不小于1.5m；内部设施宜包括：成人坐便器、成人洗手盆、多功能台、安全抓杆、挂衣钩，以及呼叫器、儿童坐便器、儿童洗手盆、儿童安全座椅；使用面积宜不小于6.5平方米；标识牌除满足正常人员的识别需求外，宜考虑盲人的需求等。

事实上，四川的5A级和4A级景区早已部署了第三卫生间推进时间表，去年12月之前，全省的5A级旅游景区第三卫生间建设全部达标；今年12月之前，全省4A级以上景区，力争保障至少一个第三卫生间的配置。

来源：华西都市报-封面新闻

责任编辑：张玉