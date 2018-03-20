5月起动车组上吸烟将被禁乘180天 逃票也将被禁乘

原标题：5月1日起动车组上吸烟将被禁乘180天，逃票也将被禁乘

坐过高铁的人都知道，动车组上禁止吸烟，一旦有人吸烟，会触动列车警报，动车组会骤然降速，甚至产生更严重的后果。

3月19日，国家发改委官网发布消息，日前多部委出台针对“动车组吸烟”行为新规，从5月1日开始，在动车组列车和列车其他禁烟区域吸烟的，180天内禁止乘坐火车。同时，“强行扒高铁车门”等扰乱铁路运输秩序，造成不良社会影响的行为，一旦进入黑名单，也将禁乘火车180天。

违法吸烟，180天内禁止乘坐火车

日前，国家发展改革委、中央文明办、最高人民法院、财政部、人力资源和社会保障部、税务总局、证监会、铁路总公司发布新规，旨在防范部分旅客违法失信行为对铁路运行安全的不利影响，进一步加大对其他领域严重违法失信行为的惩戒力度。

新规提出，如果旅客在乘坐火车时，有如下四种行为，180天内禁止购买车票、禁止乘坐火车：扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响；在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟；查处的倒卖车票、制贩假票的；被公安机关依据法律法规进行行政处罚的。

故意逃票 一年内发生三次禁乘90天

新规指出，在乘坐火车时，旅客如有如下三种行为，也将面临禁止乘车的处罚：冒用优惠（待）身份证件、使用伪造或无效优惠（待）身份证件购票乘车；持伪造、过期等无效车票或冒用挂失补车票乘车；无票乘车、越站（席）乘车且拒不补票。

也就是说，旅客出现上述三种逃票行为时，将立即进入黑名单，面临禁乘处罚，直到旅客补齐票款，才能再次买票。如果不补票，则永远禁乘火车。

其次，如果旅客在一年内出现三次上述行为，即使补齐了票款，也要禁止乘车90天，90天期满才能再次买票乘车。

强扒车门，扰乱运输秩序可能要禁乘

在关注动车禁烟的同时，网友也注意到新规有这样一条：扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响的，被公安机关依据法律法规进行处罚的，都要被禁乘180天。

今年1月，在安徽一火车站内，一名女性乘客为了等丈夫，强行扒高铁车门，不让高铁开走，致使列车晚点运行，引发全网轩然大波。

在“女子扒高铁车门”事件中，相关部门对这名女性乘客作出了行政处罚决定，但很多网友认为，应该对女子进行“行政拘留”或者“一定期限内禁止乘车”的处罚。

那么问题来了，如果以后再发生类似“强行扒车门”事件，是否属于“扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响”？是否应该进入黑名单被禁乘180天？

就此问题，记者咨询了西南铁路行业一位人士。他表示，按照多部委发布的新规，被公安机关作出行政处罚的，也要面临禁乘处罚，按照这个标准，“扒高铁车门”的女乘客被公安机关行政处罚过，所以有可能要被禁止乘车180天。

来源：华西都市报-封面新闻

责任编辑：张玉