赞成率双双再创新高 两高报告为何获如此高信赖？

原标题：赞成率双双再创历史新高！两高报告为什么能获得如此高的信赖？

刚刚，第十三届全国人民代表大会第一次会议对最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告表决通过！

双双再创历史新高！

最高人民法院工作报告赞成率——94.77%！

最高人民检察院工作报告赞成率——93.89%！

风正海阔千帆竞，百尺竿头再攀登。每年两会，都是用民意的刻度丈量公平正义的水位。

在党的十九大的开局之年，在实施“十三五”规划承上启下的关键一年，在实现了无数以往“想都不敢想”成就的总结之年，人民为什么给予中国的司法机关如此高的信赖？

——因为五年里，司法用公正铺成通往获得感的奋斗之路。

五年之前，即便是最大胆的想象，也无法描绘此后中国司法机关为在公平正义之路上前进一厘米，所经历的披荆斩棘。呼格吉勒图、聂树斌，那些含冤入葬的名字曾只是父母执拗而低沉的抽泣，如今却成为司法机关刮骨疗毒决心的见证；白恩培，曾经的副部级干部，在他肆意弄权、收受贿赂时不会想到，自己最终会因首次被处终身监禁而于史留名；徐玉玉、于欢，社会因不安而铭记他们的悲剧，又因见证正义回归的释然将他们相忘于回忆。

五年里，司法机关依法纠正重大冤错案件39起，101名原省部级以上干部因贪污贿赂获刑，近9000名欺压百姓的黑社会性质组织犯罪人员被提起公诉，立案侦查职务犯罪为国家挽回经济损失553亿余元。

国家能够给予她公民最深沉的祝福，是让他们感到奋力前行时，自己的后背有人看守；是让他们感到法律是自己行为的唯一评判，不论地位、出身、贫富。公平正义的监护，让人生不会在变幻不定的命运中贬值。因此，公正是法治的生命线。在法治社会，不奢求世界付出温柔，唯愿公正与我们同在。

——因为五年里，司法用担当燃起照耀一个社会的温暖与希望。

中国司法让触摸者感受到，在法律看似淡然冷静的外表下，实际搏动着与我们血脉相连的心跳。如果你是一名医生，面对垂危的患者，你不再因治疗同意上空白的签字栏，而在谨慎与良知间挣扎；当电梯里飘来尼古丁，你不必在劝阻吸烟前先询问对方有无病史。我们不用担心婚姻“被负债”，也不用在反驳对英雄人物的攻击时小心翼翼。

五年里，司法机关起诉拒不支付劳动报酬犯罪7957人，为农民工追回“血汗钱”294个亿，2154份人身安全保护令成为家庭暴力施暴者和受害者之间的“隔离墙”，2316名涉嫌轻微犯罪的未成年人经帮教后重拾考入大学的梦想。

司法的成功之处，是让善良的心从未经历孤独。坚持民生导向，坚持社会主义核心价值观，让互助与责任成为社会通行的普遍价值。惩恶更劝善的司法，才是真正关于善良与公正的艺术。

——因为五年里，司法用韧性让世界感受独属于中国的改革力。

在全面推进改革的时代，司法改革以百折不回的持守向深水区挺进。2015年的劳动节，拉开了从审查立案到登记立案的大幕，95%的当场登记立案率，让有案不立成为仅存于博物馆与文献中的历史；从21万法官到12万员额法官的大减法，完成了法官队伍迈向职业化、专业化的真升级；检察机关提起公益诉讼，让没有权利人的公共利益成为每个人都是权利人的全民红利。

五年里，党中央部署由最高人民检察院承担的29项改革任务全部完成或结项，由最高人民法院牵头的18项改革任务已经完成，全面深化人民法院改革意见提出的65项改革举措全面推开。司法提起公益诉讼19978件，对认为确有错误的刑事裁判提出抗诉3.5万件，北京、上海、广州知识产权法院和天津、南京、武汉等15个知识产权法庭设立，对创新中国的法治保障不断加码。

复兴路上的后卫军，必须是改革路上的先锋队。司法是社会公平正义的最后一道防线。社会变迁的一切压力与冲击，最终都将传导至司法，并渴望由司法获得解决。使命无从推卸，也许有迷茫，也许有困惑，但却绝不曾等待、观望、懈怠。我们已经完成的一轮司法改革，中国未有，世界罕见。中国在改革前路上蹄疾步稳的每一步，都是司法改革人胸前无形的勋章。

过去的五年里，司法用点滴的努力，不断在新时代的征程上奋进。人大代表对两高报告的每一点认同，都折射出人民群众对法治的信仰，对法律的信赖。

人民的期待面前，纵然前途多艰，亦唯百战无前。这样，在下一个五年中，中国的政法君才能像表决结果出炉的时刻一样自信：我们不曾有负自己，不曾辜负人民，更不曾虚度了时代！

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责任编辑：张玉