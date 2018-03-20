这位女性人大代表专门研究新材料:可用于制作导弹

原标题：这位女性人大代表专门研究“新材料”

[编者按]

两会进行时，建言献策，你有什么好的想法？大到国家规划、小到柴米油盐，各方建言纷至沓来。我们采访了人大代表、政协委员们，一起来听听他们的两会声音！

第十三届全国人大代表、中国航天科工六院四十六所新材事业部技术总监冯艳丽

我的“两会名片”

我是冯艳丽，来自内蒙古代表团，是中国航天科工六院四十六所新材事业部技术总监，也是内蒙古自治区F-12高性能纤维科技创新团队的带头人。

作为世界三大高性能纤维之一，芳纶纤维是一种重要的战略物资，在航空、航天及民用领域应用广泛。

过去，这种纤维被少数国家垄断。经过多年的科研攻坚，我们所研制的F-12芳纶纤维打破了国外的垄断，对我国高性能纤维的发展起到了推进作用。

冯艳丽（第一排左二）和内蒙古自治区F-12高性能纤维科技创新团队的部分成员。本人供图

F-12纤维产业化项目是军民融合项目实施的典型范例。

这种材料的突出特点是轻质高强，可用于制作导弹壳体、飞机发动机、防弹头盔、防弹衣等。

今年，我带着家乡人民的心愿，也带着新时代“航天人”的期望，来到北京参加“两会”。

我的故事

上个世纪90年代，我国航天事业发展对高性能芳纶的需求十分迫切，但是发达国家对技术进行垄断封锁。

开展高性能芳纶的自主研发成为我们的必然选择。

冯艳丽在实验室工作。本人供图

万事开头难，没有技术资料可参考、没有生产工艺可借鉴、没有研制经验作依据，我和团队只能从头学起。

一本《合成纤维生产工艺学》

是我的启蒙老师，实验室成了我的“家”。

我和团队经常加班加点甚至连续一周不回家，白天在试验室工作，晚上就睡在试验台上。

就这样边学边干，几年时间里，工作笔记我就记了十几本。

每一批实验的情况、每一根纤维的性能数据、每一个异常问题我都会记录在案。

研制F-12高性能纤维所使用的溶剂，味道刺鼻、具有毒性。

由于长期接触，我的嗅觉基本失灵。

冯艳丽和团队研制出的F-12高性能纤维产品。本人供图

2013年，经过国内权威专家组鉴定，F-12高性能纤维产业化技术，达到国际先进水平。

F-12高性能纤维生产技术实现了从无到有，从实验室研制到产业化生产，从航空航天到民用领域的应用发展，我和团队成员开辟了F-12纤维的国产化应用之路。

我的建议

冯艳丽（左一）和其他人大代表讨论建议。本人供图

作为一名从事高性能纤维研究二十多年的科研人员，我的使命就是要不断提升F-12纤维产品的品质、不断拓展F-12纤维的应用领域。作为人大代表，我带来了两个建议：

一是建议加大对高性能纤维及复合材料产业化发展的支持力度。一方面，加大对高性能纤维应用技术的研发投入，针对我国航空、航天领域及重大高端装备业的需求，开发具有中国特色的高性能纤维的应用技术和市场；另一方面，加大对高性能纤维制备新技术的研发投入，实现其低成本化、规模化，提高市场竞争力。

我的第二个建议是关于军民融合。在实际工作中，存在着军地相关项目审批程序多、难度大的问题，地方政府在协调军方落实项目和沟通联系方面存在很多困难。军地项目投资渠道偏少，缺乏资金支持，启动建设难度较大，与地方经济建设融合不够。建议国家相关部门完善军民融合项目在申报、审批和建设等方面的制度、机制，为地方申报军地项目创造条件；建议相关部委增设军民融合基础设施项目投资专项和军民融合项目投资基金；对参与支持军民融合项目、重大军民两用技术开发、“民参军”等领域建设的风险投资、私募股权基金实行投资收益税减免政策。

来源：中国青年网

责任编辑：张玉