南昌至福州航线本月复航 因这影响被多次“逼停”

原标题：南昌至合肥、福州航线本月复航 打“特价牌”和动车抢客源 福州航线最低票价仅百元

3月25日将迎来民航部门的“航班换季”，南昌将重新开通合肥、福州方向的航班。业内人士在接受江南都市报全媒体记者采访时说，同时复航两大省会城市的航线，堪比民航界的市场“复仇战”，此前受到动车影响被多次逼停的福州航线更是重振旗鼓，从3月底至5月底推出100元的特价机票，比乘动车出行还便宜。江西机场集团市场部有关人士表示，作为国内千万级机场，这两个省会城市航线的复航对于机场网络的完善有非常重要的作用。

因市场原因福州航线停航多次

南昌昌北国际机场将于3月25日（周日）进行“航班换季”，此次换季最大的亮点就是此前因为部分原因停飞的南昌至合肥、福州两条航线将迎来复航。

福州和合肥航线将复航，引起了业内的不小关注，江西机场集团市场部相关人士表示，合肥航线虽然在南昌开通合肥高铁之后，曾引发了一些关注和担忧，但实际上飞得还不错。2017年冬春航班换季，因为航班量太大，无奈停飞了合肥航线，与市场因素的影响并不大。“此次复航之后，每周二、四、六有航班，目前机票销售网站上有240元的特价机票。”机场部门相关人士表示，对比南昌到合肥的高铁，全程需要4个多小时，二等座票价为316元，与该航班的特价机票相比，并无太大优势。

2016年10月30日，南昌机场执行冬春航班换季。由长安航空新增开通西安-南昌-福州航线，每天1班。2017年3月25日民航冬春航季结束，长安航空将该航线改造为西安-南昌点对点直飞，南昌至福州停航。

实际上，这不是福州航线首次停航，早在2013年，南昌-福州航班自向莆铁路开通后一直处于断航状态，一方面之前的航空旅客由于两地较长时间无航班，均改由乘坐火车或其他交通工具出行，形成习惯，部分航空旅客流失；另一方面市场宣传不够充分，航班开通后客座率不高。

福州航线打“特价牌” 复航信心十足

江西机场集团市场部有关人士分析，“2016年复航福州航线的长安航空不是南昌和福州的基地航空公司，在两地的机票销售和市场开拓渠道不足，加上西安？南昌？福州这样的经停南昌航线，原本对于航企来说销售的重点就是西安？福州的长航段，致使航企主动开拓南昌？福州航空客源市场的动能不足，未能及时开拓两地航空客源市场。”

“此次南昌？福州再次复航，改由福州航空执行，福州航空主营基地就在福州，在福州当地的销售渠道和市场覆盖更深更广，便于机票销售，引导客源。”江西机场集团相关人士介绍，省政府的航线补贴资金和省旅发委航空旅游优惠政策的双重利好，将为航空公司经营航线提供足够的信心和保障。

江南都市报全媒体记者登录航空售票网站查询了解到，从3月25日至5月底，南昌至福州的票价仅为100元，即使在清明小长假期间，也只需要180元，对比南昌到福州的二等动车票需要160.5元，机票在价格上占据一定的优势，加上行程上也要更短一些，机场方面表示对这条航线的复航还是很有信心。

武汉、杭州能否复航？“这个还不好说”

“虽然受到高铁等竞争的影响，南昌部分航线失去了客源市场，但航空部门也正在想办法把丢失的客源一步步争夺回来。”业内人士表示，虽然停停飞飞的情况时有发生，但是民航部门并没有因此放弃争夺市场的勇气，南昌昌北国际机场已经升级为千万级机场，省会城市的航空网络也是发展的重点，目前比较遗憾的是，武汉、杭州的航线暂时没有复航的信息。虽然受到地域距离短的影响，但是这两地有没有复航的可能呢？江西机场集团相关人士表示，这个还不太好说，目前暂无这方面的计划。

●南昌到合肥航线

3月27日，多彩贵州航空公司将新开贵阳？南昌？合肥航线。该航线由E190飞机执飞，每周二、四、六执行。去程GY7137航班，08：10从贵阳起飞，09：50抵达南昌，10：40从南昌起飞，11：35抵达合肥。返程GY7138航班，12：25从合肥起飞，13：25抵达南昌，14：25从南昌起飞，16：20抵达贵阳。该航线开通后，从南昌出发，只需1小时即可抵达合肥。

●南昌到福州航线

从3月25日起，福州航空新增西安？南昌？福州航线，航班号FU6587/8，每天1班，机型B738。其中西安起飞时间06：00，南昌落地时间07：50；南昌起飞时间08：35，福州落地时间09：55；福州起飞时间20：45，南昌落地时间21：55；南昌起飞时间22：40，西安落地时间00：30（+1）。

来源：江南都市报

责任编辑：霍宇昂