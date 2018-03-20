李必方任安徽省委副秘书长 提名为省管局局长(图)

原标题：李必方任安徽省委副秘书长、省管局党组书记

据安徽省机关事务管理局官网报道，3月15日，省管局（省接待办）召开干部大会，宣布省委关于局（办）主要负责同志任职的决定。省政府党组成员、副省长何树山出席会议并讲话。省人才办主任朱春旭出席会议并宣布省委决定，李必方同志任省委副秘书长、省管局党组书记，提名为省管局局长、省接待办主任。李必方同志作表态讲话。局党组成员、副局长、副主任陶钧主持会议。

李必方 资料图

3月3日，安徽省委组织部发布的干部任前公示公告显示，李必方，男，汉族，54岁，籍贯、出生地桐城，研究生学历，人口学硕士，中共党员，现任省政府副秘书长、办公厅党组成员，拟任省委副秘书长、省机关事务管理局局长、党组书记，省委省政府接待办公室主任。

责任编辑：张玉