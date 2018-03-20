政府工作报告共修改86处:补充重视幼儿教师培养等

原标题：国新办举行解读《政府工作报告》修订情况吹风会

国新办新闻局副局长、新闻发言人袭艳春 本文图均为 国务院新闻办公室网站 图

袭艳春：

女士们、先生们，下午好，欢迎大家出席国务院新闻办吹风会。我们在两会开始的时候，曾经请国务院研究室的负责同志来解读过《政府工作报告》，今天我们非常高兴地再次邀请到国务院研究室副主任韩文秀先生，请他为大家解读《政府工作报告》修订的情况，并回答大家的提问。下面就请韩文秀先生作介绍。

国务院研究室副主任韩文秀

韩文秀：

各位记者朋友，大家好，大家辛苦了！今天上午十三届全国人大一次会议胜利闭幕，大会以前所未有的高票通过了李克强总理所作的《政府工作报告》，《政府工作报告》起草组的成员也感到由衷地高兴。

韩文秀：

《政府工作报告》的起草是在党中央、国务院的领导下进行的，习近平总书记先后主持中央政治局常委会议、中央政治局会议，讨论政府工作报告，李克强总理亲自主持了《政府工作报告》的起草和修改。这次两会期间，全国人大代表和政协委员深入讨论了《政府工作报告》，提出了许多好的意见和建议。按照李克强总理的要求，《政府工作报告》起草组系统地整理和汇总了人大代表和政协委员提出的意见，对每一条意见都进行了认真的研究，对报告做出了修改和完善。

这次《报告》总共修改了86处，吸收和涵盖了代表和委员提出的大部分意见，有的虽然是修改了一处，实际上综合吸收了多条意见。《报告》在修改之前是19863个字，修改后是20595字，篇幅增加了730多个字。总理对《报告》修改进行了审定，并于3月13日将修改说明提交十三届全国人大一次会议主席团。3月20日上午，十三届全国人大一次会议闭幕，审议通过了《政府工作报告》。

下面我简要介绍一下比较重要的修改，主要是四个方面：

一是对过去五年历史性成就作出的补充建议。比如在改革开放成就方面，补充了“主要领域改革主体框架基本确立”，在人民生活持续改善方面，补充了“教育事业全面发展”。

二是对过去五年政府工作总结的补充建议。比如，在坚持创新引领发展部分，补充了“推进全面创新改革试验”；在全面深化改革部分，补充了“稳步推进教育综合改革”；在坚持以人民为中心的发展思 想部分，补充了“强化基层公共文化服务”；在坚持人与自然和谐发展的部分，补充了“强化追责问责”；在强军兴军开创新局面部分，补充了“军政军民紧密团结”。

三是对2018年工作建议的一些补充建议。主要集中在：对供给侧结构性改革内容的补充建议。比如，在发展壮大新动能部分，补充了“加快发展现代服务业”、“建设智慧社会”；在加快制造强国建设部分，补充了“推进智能制造”、弘扬“劳模精神”、“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”；在深化“放管服”改革部分，补充了“推进企业投资项目承诺制改革试点”、“加强政务服务标准化建设”。对改革开放内容补充了“改革金融监管体制”；在开放方面，补充了“提高边境、跨境经济合作区发展水平”。对于民生工作的补充建议，包括补充了“重视对幼儿教师的关心和培养”、“加大医护人员培养力度”、“坚持预防为主，加强重大疾病防控”、“关心帮助农村留守儿童”、“加强城乡困境儿童保障”、“加快文化产业发展”、“倡导全民阅读”等等。

四是使语言表述上更加完整的建议。比如在深化“放管服”改革部分，将“全面实施市场准入负面清单制度”修改为“全面实施全国统一的市场准入负面清单制度”；在落实和完善创新激励政策部分，将“绩效评价要加快从重过程向重结果转变”修改为“科研项目绩效评价要加快从重过程向重结果转变”；在推动重大风险防范化解的部分，将“省级以下地方政府各负其责”改为“省级以下各级地方政府各负其责”，等等。

以上四个方面是修改比较集中的地方。通过修改，我感到《报告》更好地体现了党的十九大精神，更好地贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思 想，更好地吸收了人大代表和政协委员的意见建议，更好地反映了人民的心声心愿心念，有利于更好地凝聚共识、推动工作。

李克强总理在《政府工作报告》当中有句话，提出要弘扬“工匠精神”。我的体会是，《政府工作报告》从起草到最后修改完善，也是发扬工匠精神、精益求精、精雕细刻的过程，我们不仅对报告的框架结构、主要观点要反复研究，对其中每一句话、每一个标点符号也要仔细推敲。可以说，《报告》起草组成员也是国家工匠。

以上我就简单介绍这些情况。大家对《报告》的修改还有什么问题，我愿意跟大家一起交流。

袭艳春：

感谢韩文秀先生的介绍，下面就进入答问环节，按照惯例，提问前还是请通报一下所在的新闻机构，请大家提问。

中央电视台记者提问

中央电视台记者：

刚才韩主任在介绍的时候提到《政府工作报告》修改了86处，其中有4方面比较大的修改，我想了解的是，这些修改体现了怎样的精神和理念？修改的程序和遵循的原则是什么？谢谢。

韩文秀：

修改《政府工作报告》是属于起草《政府工作报告》的一个重要组成部分。总理对《政府工作报告》修改和起草都是高度重视，无论是3月5日总理在人民大会堂现场作报告，还是我们后来根据代表和委员的意见修改报告，都是总理亲自审定的。总理为什么这么重视报告的起草和修改呢？因为《政府工作报告》可以说是新一年政府工作最权威的一个指导性文件，也可以说是一个规划图，是一个施工图。

我们知道，每年“两会”期间，有近3000名人大代表、2100多名政协委员，包括从中央到地方各方面的领导、各个领域的代表都到了北京，大家齐聚一堂，共商国是，审议《政府工作报告》和其他重要的文件。通过审议报告，大家可以在经济社会发展方面统一思 想、形成共识、明确目标、理清思路，进而增强信心，这样全年各方面工作的开展就比较顺利了。所谓“人心齐，泰山移”，每年开“两会”，在统一思 想、凝聚共识方面，的确起到了非常大的作用，这也可以说是我们中国的一大特色，也是国家治理体系、治理能力现代化的一个重要体现。

特别是今年，起草和修改好《政府工作报告》，还有一些特殊重要的意义，因为今年可以说是几个重要的时间节点交汇的一年。第一，今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年；第二，是改革开放四十周年；第三，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，当然也是新一届政府开始履职之年。

现在国际国内经济发展的形势和环境还是复杂多变，不稳定不确定的一些因素也是比较多的。中国作为世界上第二大经济体，过去五年工作怎么回顾总结？今后发展前景怎么来展望？特别是今年按照党的十九大要求怎么样来干？中国的老百姓都很关心，国际社会也非常关注。所以，党中央、国务院特别重视起草好《政府工作报告》。刚才我也讲了，习近平总书记先后主持中央政治局常委会议、中央政治局会议讨论《政府工作报告》，国务院先后召开常务会议和全体会议讨论《政府工作报告》。

按照总理的要求，我们起草组对于代表和委员在“两会”期间提出的意见，逐条都进行了认真的研究。在这儿，我也可以给大家展示一下，我们把代表和委员所有的意见都认真誊写在《政府工作报告》文本的边上，看起来是一本，实际上是三份《政府工作报告》，才把所有的意见誊写完。总理要求，修改的时候，代表和委员提出的意见能吸收的要尽量吸收，能够采纳的要尽量采纳，特别是那些使原来表述更加准确的意见、补充和完善的意见、拾遗补缺的意见，能吸收的都吸收了。当然，我们所吸收的意见当中，许多意见在起草过程中曾经研究过、考虑过，因为报告篇幅的限制，我们希望3月5日的报告控制在2万字以内，因此很多内容没能都写上。在“两会”期间，代表和委员确实都很有水平，提了很多很好的意见，这些意见很多跟我们原来的想法不谋而合，因此我们非常高兴来吸收这些意见，做出适当的修改。

至于说没有采纳的意见，主要是这样几类：

第一类是有的要求增加一些战略举措，党中央、国务院还没有定下来，这样的意见，我们就没有吸收。比如，报告第二部分有段话，实际上是新一年工作的总体要求，有的意见希望对总体要求作一些修改。这段话，党中央、国务院会议多次讨论过，字斟句酌反复进行了研究，就没有做出修改。

第二类是一些代表或委员要求支持本地区、本行业或者是特定地区、特定行业发展的意见，这些意见一般来说很难吸收，因为需要统筹来考虑，否则，写了这个地方，另外一个地方可能就会有意见了。当然对于前头我所说的没有吸收的意见，总理也要求我们认真地研究，将来在制定政策或者其他方面，以适当的方式加以吸收。

第三类是有些重复的意见，可能有些代表和委员看报告的时候，觉得前面应该加上一句话，实际上这些意思后面已经有了，或者在后面要求加一句什么话，但实际上前面已经体现了，这样重复性的一些意见，我们就没有吸收。

当然对于大家提出的所有意见和建议，不管是《报告》当中直接吸收的、还是没有吸收的，我们起草组都派相关工作人员到各个代表团，或者以不同的方式，跟各个代表团进行联系，向提出意见的人大代表都作了解释，进行了反馈，这也是总理对我们提出的要求。谢谢。

日本经济新闻社记者提问

日本经济新闻记者：

党的十八届三中全会决定了，“让市场在资源配置中起决定性作用”，“更好发挥政府作用”，这句话从2014年的《政府工作报告》到2017年的《政府工作报告》中都有，但是今年的《政府工作报告》当中没有了，修改以后还是没有，为什么会有这样的事情发生呢？

韩文秀：

非常感谢。你对《报告》读得非常认真，发现了有些重要的话，特别是“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”这句非常重要的话，这次《政府工作报告》当中没有写上。其实是这样的，有些话不一定在《报告》中频繁重复。对于“使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用”这样的要求和思 想，可以说体现在《政府工作报告》全篇，尤其是在深化基础性关键领域改革部分，可以说更是集中体现了这样的要求和思 想。比如，推进国资国企改革、支持民营企业发展、完善产权制度和要素市场化配置机制、深化财税金融等方面的改革，都体现了使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用。

光明日报记者提问

光明日报记者：

这次《政府工作报告》再次获得高票通过，请问为什么这次《报告》能够获得代表的高度认可，这次《报告》有什么主要的特点？

韩文秀：

谢谢。今年《政府工作报告》获得前所未有的高票，表明这个《报告》得到了人大代表的高度认可，得到了广大人民群众的一致认可。大家可以看到，“两会”期间，代表和委员以及社会各界，也包括国内外的媒体，大家都对《政府工作报告》给予了高度评价。作为《报告》起草组成员，我的体会是这样的，我觉得《报告》的特点，在大的方面主要有三个：

第一，政治站位高。《政府工作报告》无论是回顾过去五年的工作，还是对2018年政府工作提出的建议，都全面贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思 想，全面贯彻了党的十九大精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻了以习近平同志为核 心的党中央的大政方针。比如，过去五年我国经济社会发展取得了历史性成就、发生了历史性变革，根本在于有以习近平同志为核 心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思 想的科学指引。我们的工作部署或者说对新的一年的经济工作建议，也要以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面深入贯彻党中央的大政方针。

第二，政策措施实。主要体现在，这个《报告》注重用数字来说话，比如在总结成绩、回顾工作的部分，就用了一百多个数据。用事实说话，用数据说话，就会让人更加信服，容易让人记住。在2018年经济社会发展总体要求和政策取向部分，在对2018年政府工作建议部分，也通过大量数据，明确了经济社会发展的主要预期目标，量化了经济发展、民生保障、改善环境等方面的任务。这些数据，可以说代表了沉甸甸的责任，都是对全国人民的庄严承诺。“两会”后，各地区、各部门也要认真地研究这些目标，并加以落实。讲政策措施实，还有一点，就是《报告》对民生实事特别关注，在《政府工作报告》当中，不仅有一些含金量很高的政策举措，也有不少从细微处着眼、感觉看起来是小事，但是对老百姓来讲是大事的一些措施。举例来说，今年要继续减税降费，减轻企业负担，让企业轻装上阵；要提高个人所得税起征点，促进居民减负增收；要推进城镇棚户区和农村危房改造；要提高基本医保和大病保险保障水平，等等，都有明确的要求。同时，还有像降低移动网络流量费，健全菜市场等便民服务设施，推进老旧小区改造，鼓励有条件的加装电梯，等等，都提出了具体要求。这些看起来虽然比较细微，但确实关系到每个老百姓。这也充分体现了中国政府坚持以人为本的施政理念。

第三，语言风格活。《政府工作报告》一直有个追求或者说考虑，就是文风要清新朴实，语言要精炼鲜活、通俗易懂、深入人心，《政府工作报告》是作给谁听的呢？是给老百姓听的，就要让他们听得懂。同时在指导实践上也要管用，所以我们注重少用一些深奥的、生僻的或者过于专业的词汇。有的媒体总结了《报告》里的一些金句，包括执守简朴、力戒浮华，来一场中国制造的品质革命，“只进一扇门”、“最多跑一次”；还有跑出中国创新“加速度”，让问题产品无处藏身、不法制售者难逃法网，等等。这些提炼出的话，朗朗上口，确实让老百姓能够听得懂、大家容易记得住，对工作又有重要启发和指导意义，当然我们也是费了很大功夫的。所以总体来讲，这次《政府工作报告》的主要特点，一个是政治站位高，二是政策措施实，三是语言风格活。谢谢。

经济日报记者提问

经济日报记者：

《政府工作报告》提出了今年经济社会发展的许多目标和任务，请问有什么样的机制和办法来落实这些目标任务？谢谢。

韩文秀：

刚才我已经讲了，报告当中有很多数据，既有总结过去五年的，也有很多是属于对今年政府工作提出建议的，事实上是对新一年经济社会发展作出的部署，这里面有很多目标任务。总书记多次强调，一分部署、九分落实，要求抓工作落实，要抓铁有痕、踏石留印。《政府工作报告》经过全国人大代表投票通过以后，就有了法律的效力，是要落实、要见到效果的，不然就成了喊口号、唱高调了。

大家也许注意到，在今年“两会”召开的前夕，国务院对外公布了2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况，去年报告有36项主要量化指标，跟大家报个账，都顺利地完成了。这就说明，我们中国政府是言必信、行必果，我们是说到做到，不放空炮。对《政府工作报告》的任务，我们经过多年的实践，现在已经形成了一套比较成熟有效的做法。

一是年初分解任务，明确责任。也就是在“两会”一结束，今天是礼拜二，明天礼拜三，明天国务院可能就会召开常务会议，研究相关工作，部署落实《政府工作报告》的具体任务，把报告当中所列的具体目标和任务拉出一个清单来，跟相关部门对接，然后把这些任务分解到各个部门、各个单位，其中既有牵头部门，也有一些参与的部门，他们都各负其责，也相当于要立一个“军令状”。

二是到年中的时候要进行督促检查，保证进度。因为对《政府工作报告》各项任务，在一年当中不同时期落实的进展情况，要定期组织开展国务院大督查，既有综合性的督查，也会搞一些专项督查，对重大的政策和任务落实情况进行督促检查，找出问题，提出改进的措施和建议。

三是在年末的时候要对表，取长补短。到了下半年，快到年底的时候，相关部门还要对照报告提出的目标任务，找一下差距，看看承担的任务、指标还有多少差距，是不是能够如期完成，如果差距比较大的话，就想办法采取一些强化的措施，确保完成全年的目标任务。

实际上，对于落实《政府工作报告》的各项目标和任务来说，它贯穿于全年，每年国务院常务会要召开很多次会议，差不多每周要开一次，国务院常务会议多数议题都是根据《政府工作报告》提出的目标任务来设置的。所以，通过这么多年的实践，我们已经有了一套比较成熟的、比较有效的落实机制和办法。我们相信，今年《政府工作报告》当中所提出的目标任务，也可以圆满的完成。谢谢。

中国国际广播电台记者提问

中国国际广播电台记者：

我们注意到前几天有媒体报道说，在修改后的《政府工作报告》中，在2018年经济社会发展的总体要求和政策取向中新增加了一个部分，就是守住不发生系统性风险底线。想问一下韩主任，这部分有没有增加？如果有增加的话，增加这部分表述的原因是什么？另外，今年的主要风险是什么？未来将采取什么样的措施来应对这个风险？

韩文秀：

在《政府工作报告》2018年经济社会发展总体要求和政策取向中，没有这方面的修改。在对2018年政府工作的建议中，有关打好三大攻坚战的第一项，就是打好防范重大风险攻坚战。《报告》讲到，我们完全能够守住不发生系统性风险的底线。

关于风险，当前在我国经济运行当中和金融当中，的确存在一些风险隐患，但可以说风险总体是可控的。对于防范风险，今天上午总理在全国人代会结束后的记者见面会上有过全面的阐述，我在这儿就不多讲了。谢谢。

香港经济导报记者提问

香港经济导报记者：

今年的《政府工作报告》中强调了稳中求进工作总基调，请问韩主任，您对过去几年政府的稳中求进工作总基调如何评价？您认为今后稳中求进的工作会面临哪些新问题和新挑战，将会采取哪些应对措施？谢谢。

韩文秀：

习近平总书记多次强调，我们要坚持稳中求进工作总基调，这个总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。实际上，多年来，党中央都明确这样一个要求，党的十八大以来，在以习近平同志为核 心的党中央坚强领导下，我们正是坚持了稳中求进工作总基调，有力、有序、有效地推进经济工作，才取得历史性成就、发生历史性变革。

稳中求进有两个关键字，一个是“稳”，一个是“进”，“稳”是大局，“稳”是基础，很多工作都需要在保持“稳”的前提下或者基础上开展。从以往的经验和当前面临的形势来看，“稳”和“进”都不是一般地说说，不是空洞的，它是有具体的内容的，都要体现在具体工作当中。“稳”主要体现在：

一是要稳增长。保持经济运行在合理的区间。今年我们提出的经济增长预期目标是6.5%左右，只要就业增加、收入增长、环境改善，速度稍微低一点或者稍微高一点都是可以接受的，因为这样的速度符合全面建成小康社会的要求，符合当前中国经济增长的潜力，符合市场的预期，所以既是必要的，也是可行的，还是可以实现的。

二是要稳就业。现在就业总体稳定，但是还有大量新增的劳动力，每年大约是1500万上下，其中剔除腾退大约500万岗位之外，至少还需要新增就业1000万人以上。所以我们提出的城镇新增就业目标是1100万人以上。最近几年，实际城镇新增就业每年1300万人以上，可以说作为一个13亿多人口的大国，实现了比较充分的就业，这是非常不容易的。当然我们也看到，就业除了有总量方面的压力，还有结构方面的矛盾，就像高校毕业生，今年将有大约820万人，同时还有大量中职毕业生，去产能可能还要产生一些下岗分流人员，还要为农民工进城预留一些岗位，所以既有总量方面的压力，同时也有结构方面的矛盾。要把就业作为民生之本，创造更多高质量的就业岗位，实现更加充分、更高质量、更加公平的就业。

三是要稳物价。现在居民消费价格总水平还是比较平稳，也是比较低的，今年的预期目标是CPI上涨3%左右。其实最近几年实际运行的结果都略低于这样一个目标，主要考虑设置目标的时候要留有一定的余地。当前市场供求基本平衡，特别是供应是非常充足的，保持物价总体稳定完全是有把握的。但与此同时，我们也要注意到，价格也有个结构性问题，有些时候，比如说冬季或者出现天气方面的原因，可能蔬菜价格、食品类价格就会涨得比较多、比较快，这个时候我们就要搞好流通、运输等方面的工作，使得关系老百姓吃穿用住行等切身利益的价格能够保持基本稳定，不要涨得太多。除了消费价格以外，还有大宗商品价格、工业生产者出厂价格等，我们也要给予一定的关注。

除了这些主要的宏观指标要稳之外，或者说为了稳定这些主要宏观指标，我们需要做什么呢？需要稳定政策。今年在宏观政策的取向方面，还是要保持宏观政策的连续性稳定性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。通过稳定政策使宏观经济能够平稳运行。当然，这个“稳”并不是说静止不动，要根据实际经济运行情况，进行必要的预调和微调。除了稳政策之外，还有一点，就是要稳预期。因为预期管理在经济运行或者宏观调控当中的作用越来越大，如果大家有一个好的预期，现实经济运行就会朝好的方向发展。所以，我们要加强跟市场的沟通、跟企业的沟通，包括跟国际社会的沟通，增强我们政策的透明度，使大家都对中国经济发展的前景充满信心，大家都有信心了，客观上也会产生积极的影响效果。

还有“进”，我们要在保持经济平稳运行、确保经济运行合理区间的同时，也要积极进取、奋发有为。比如说在结构调整方面，我们要进一步推进，在改革开放方面要出台更多的新举措，特别是今年是改革开放40周年，要举办一系列的纪念改革开放的活动。我认为，对改革开放40周年最好的纪念，就是用我们更大力度的改革开放举措来纪念它。还要进一步提高人民生活，这也是“进”。生态环境也要进一步改善，这也是“进”的应有之义。总而言之，“进”就是说要推动高质量发展，在新的一年要取得扎扎实实的成效，这样就把“稳”和“进”作为一个整体来看待、来把握，实现两者之间相互促进、相得益彰，我们的经济就会平稳健康持续地向前发展。谢谢。

袭艳春：

谢谢韩文秀先生，也再次谢谢大家。最近记者朋友们都辛苦了，今天的吹风会到此结束，谢谢。

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责任编辑：张建利