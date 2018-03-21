人大代表：建议完善检察机关法律监督程序

原标题：“建议完善检察机关法律监督程序”

对话人

全国人大代表、甘肃省人民检察院检察长朱玉

近日，全国人大代表、甘肃省人民检察院检察长朱玉就检察机关法律监督职能、检察机关和监察委工作衔接等相关问题接受北京青年报采访。在采访中，他表示，检察机关在与监察委的衔接中，要加强同监察机关、审判机关等的协作配合，强化对职务犯罪案件的精准打击、有效防范。

目前，监察法已经明确了监察机关和司法机关的配合制约机制。结合检察工作，朱玉建议，尽快完善留置场所设置管理的配套制度。草案中规定，留置场所设置和管理依照国家有关规定执行。对此，朱玉说，这是授权性条款，建议之后及时制定完善留置场所设置管理的规定，对留置场所的设置和管理进一步细化。

谈建议

“进一步明确检察机关法律监督职能范围”

北青报：今年两会，您带来了什么建议？和哪些方面有关？

朱玉：我的建议和检察机关法律监督的职能、范围、程度有关。建议通过立法或人大授权，进一步明确检察机关法律监督的定位和职能范围，完善法律监督的程序和措施，明确法律监督的效力，以提升监督刚性。宪法规定检察机关是国家法律监督机关，在新形势下，法律监督职能的履行还存在一些问题。一是检察机关法律监督的定位不清，使检察权能合理性受到质疑；二是检察机关法律监督职能范围不全面，比如作为刑事审判程序一个组成部分的自诉案件是否纳入诉讼监督的范围，法律没有明确规定；三是检察机关法律监督的程序不完备，主要是三大诉讼法对检察机关履行诉讼监督职能的程序规定仍不够系统、详细，监督措施也比较单一；四是检察机关法律监督刚性不够，现行法律对检察建议这一监督方式的效力未予明确，影响了法律监督的权威性和执行力。

北青报：甘肃监察机关在不断健全检察监督体系，着力提高法律监督能力方面是如何做的？

朱玉：全力维护国家安全和社会稳定，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。投入扫黑除恶专项斗争，持续开展缉枪治爆等专项行动。坚决贯彻中央反腐败斗争的决策部署，适应监察委办案新模式，加强职务犯罪检察工作。全面加强刑事检察监督。适应以审判为中心的诉讼制度改革，着力转变司法理念，完善刑事立案、侦查、审判、执行监督机制，落实人权司法保障要求，践行“少捕慎诉少监禁”理念。着力深化民事行政检察监督。开展检察机关提起公益诉讼工作，深入摸排案件线索，办好诉前程序案件，加大提起诉讼力度，重点办理生态环境资源和食品药品安全领域案件，将其作为未来检察工作的重要发力点和增长极。不断完善控告申诉检察监督等。

谈公诉人办案

刑事诉讼制度改革对公诉工作提出更高要求

北青报：司法体制改革后，对公诉人将逐步实现放权，公诉人办案权更大了，也要独当一面。这种变化下，如何做一名合格和优秀的公诉人？

朱玉：以审判为中心的刑事诉讼制度改革，对公诉工作提出了更高的要求。近年来，甘肃检察机关主动适应“以审判为中心”的诉讼制度改革，通过员额制改革，激发公诉队伍的内生动力，全面贯彻证据裁判原则，发挥公诉审前过滤和精细化分流功能，提倡公诉精细化审查模式、亲历性审查方式和客观性证据审查模式，发挥好检察官联席会议的作用，通过员额检察官之间对疑难复杂案件的讨论分析，为员额检察官办理疑难复杂案件提供参考，统一对刑事法律和政策的适用，提升办案水平。此外，通过严格执行检察机关内部人员干预办案记录、通报和责任追究规定，树立公诉队伍廉洁司法形象。

北青报：在监察体制改革中，检察院自侦部门人员转隶中给您印象深刻的事是什么？

朱玉：检察机关自侦部门转隶，是中国司法史上的一件大事。今年1月26日，甘肃省人民检察院召开了转隶人员座谈会，在座谈会上，转隶干警表示转隶事关党和国家全局的重大政治体制改革，体现了党对自侦部门的充分信任。有的干警还表示转隶干部既有对检察院的感恩和眷恋，又怀着对监察委的憧憬和向往，无论在哪个岗位工作，都将不忘初心，牢记使命，继续为国家反腐败工作贡献自己的力量。

谈基层检察人才流动

“想来的比想走的更多”

北青报：如何看待部分基层年轻检察官流失的现象？

朱玉：基层检察队伍是检察事业发展的基础，但个别基层检察院也出现了人才流失现象。国家也一直在关注这个问题，出台了很多政策。特别是司法责任制改革后，通过员额制改革向基层不断倾斜改革红利，把一些能办案，办好案的年轻干警纳入到员额队伍中提高他们的职级待遇，加大对他们的培养力度。同时加大人才吸引力度，从社会上、司法工作者、从业律师中遴选检察人员，缩短人才培养时间，更好地满足基层检察工作的需要。当然，我们也要理性看待这件事，新时代是一个开放的社会，人才资源会按市场规则加以配置，如果能最大限度地发挥个人价值，实现个人和社会的双赢，那么我们也不要人为阻止这种流动。但我相信，想来的比想走的更多。

北青报：您怎么看年度大剧《人民的名义》热播，以及随后带来的“检察官热”？

朱玉：《人民的名义》讲述了打虎拍蝇的故事，反映了党惩治腐败的坚定决心和人民群众的期待。《人民的名义》热播，说明赢得民心需要打虎拍蝇，而打虎拍蝇的实践，也实实在在赢得了民心。检察机关转隶以后，自侦工作我们不再做了，但并不意味着不再参与反腐败斗争，我们要通过履行好批捕、起诉等职能，为反腐败贡献检察力量。

文并摄/本报记者 赵萌

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责任编辑：张冬