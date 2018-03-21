北京试点扫二维码乘公交车 可享受五折乘车优惠

原标题：北京试点扫二维码乘公交车

通州区通10路安装了可以扫码乘车的机具

近期，北京市政交通一卡通公司推出了一卡通电子卡业务，市民可在通州、昌平等六个郊区体验扫二维码乘坐公交车。想体验扫码乘车服务的市民，需先下载一卡通APP，在线免费开通虚拟卡。不同于一卡通公司出品的“手机一卡通”，一卡通APP的虚拟卡可以在任何智能手机上使用。据了解，未来这项服务将在更多的线路推广，不过市区公交车暂时没有扫码乘车的时间表。

郊区试点扫码乘坐公交

昨天，北京市政交通一卡通公司发布消息称，一卡通公司已经在去年年底开始试点推出了“扫码乘公交”服务，用户无论持何种型号的智能手机，只要扫描二维码即可乘坐公交车。

扫码乘车目前正在通州、昌平、顺义、密云、大兴、平谷共6个区的部分公交线路试点应用，未来将在更多的线路推广，但市区线路暂没有扫码乘车的时间表。

据统计，截至目前，扫码乘车累计开通用户量已达到30余万，3月份扫码乘车日均交易已达近万笔。

昨天，北京青年报记者在通州区通10路公交车上看到，车上已经有具备扫码乘车功能的设备，但扫码乘车的市民并不多。

需要注意的是，使用扫码乘车功能需提前在北京一卡通APP中实名开通“电子卡”业务。与扫码商家二维码不同，市民在线开通虚拟电子卡后，可以打开一卡通电子码页面，获取二维码，然后在公交车上的二维码机具上扫码乘车。

一卡通公司相关负责人介绍，一卡通电子卡是虚拟卡，不收取任何费用和押金，同时支持微信免密支付。

享受五折乘车优惠

据介绍，电子卡和现行一卡通普通卡的优惠一致，乘坐公交车可以享受五折优惠。

和普通公交卡一样，使用时乘客上下车均需要扫码，确保交易记录完整。如果乘客只扫码了一次电子码，需要在交易当日21点前通过北京一卡通APP在线补全乘车记录，并按照实际乘车费用支付车费，逾期则按照全程扣费。

与普通一卡通不同的是，电子卡用户无需充值，可先扫码上车，之后再进行扣款，用户可选择通过微信支付。市民也可向一卡通账户进行充值，用于支付车费，但充值金额不得少于10元。

一卡通电子卡支付依赖网络

用户需要注意的是，市民使用一卡通电子卡乘车会受到网络环境的限制。如果网络环境不好，需要重新扫码支付。因网络环境、忘记刷卡和手机没电等原因造成不完整交易的，可通过APP补全交易。

同时，每个二维码在一个机具上只能刷一次，有效期为50分钟。如果用户乘车时间较长，需要刷新二维码下车。此外，市民若发生手机遗失的情况，也不必担心电子卡的安全，只需登录APP并更改密码，就可避免不必要的损失。

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“手机一卡通”用户量已达130万

昨天，北京市政交通一卡通公司发布了适用于NFC手机的“手机一卡通”的相关数据。截至目前，选择刷手机乘坐公交、地铁的用户已达130余万，日均交易量突破60万笔。

去年6月，北京市政交通一卡通推出了“手机一卡通”这一出行工具，市民刷具备NFC功能的手机就可以乘坐公交、地铁。目前已有包括小米、华为等品牌近250余款机型支持这一功能。据统计，“手机一卡通”的累积用户量已达到130余万，日均交易量也已超60万笔。

同时，不少使用NFC手机的用户习惯通过线上方式充值。以今年3月份数据为例，“手机一卡通”日均在线充值笔数已突破5万笔，同比增长138%。

一卡通公司表示，技术部门还将进一步优化市民线上购票乘车的体验。近期，电子发票服务即将上线，届时用户只要通过北京一卡通的APP，即可随时随地在线申领充值发票。

本组文/本报记者 刘珜

摄影/本报记者 黄亮

责任编辑：张冬