财政部2018工作安排:力争年内完成个税法修订起草

原标题：个税法修订起草力争年内完成

本报讯（记者 任笑元）财政部官网昨日公布的2018年财政部立法工作安排信息显示，契税法、资源税法、消费税法、个人所得税法（修订）等多项法律法规将在年内力争完成起草工作。

财政部官网信息显示，为深入贯彻落实党的十九大精神，增强财政立法的及时性、协调性、有效性和针对性，实现立法决策与改革决策相衔接，充分发挥财政立法对改革的引领、推动和保障作用，2018年财政部将以加快建立现代财政制度为目标，坚持科学立法、民主立法、依法立法，从以下几个方面有序开展立法工作。

力争年内完成契税法、资源税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、个人所得税法（修订）、关税法、行政事业性国有资产管理条例等法律、行政法规的部内起草工作，及时上报国务院；力争年内制定政府购买服务管理办法、修订政府采购信息公告管理办法等部门规章。

积极开展会计法、注册会计师法、财政违法行为处罚处分条例、财政转移支付条例、企业国有资产基础管理条例等法律、行政法规的制定或修订工作，适时上报国务院；开展财政预算评审操作规程等部门规章的起草工作，适时发布实施。

对土地增值税法、政府采购法（修订）、政府债务法、国家金库条例（修订）、财政资金支付条例、政府非税收入管理条例、国有资产评估管理办法（修订）等法律、行政法规，以及企业财务通则（修订）等部门规章进行立法研究，争取尽早形成一定的立法成果。

责任编辑：张冬