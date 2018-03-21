人大常委会副委员长：社会对研究生需求缺口巨大

原标题：专访全国人大常委会副委员长丁仲礼：要建立与时俱进的科研评价体系

3月17日上午9时，十三届全国人大一次会议第五次全体会议在人民大会堂举行。会议选举产生了新一届全国人大常委会领导。当天晚上，新当选为全国人大常委会副委员长的丁仲礼院士做客人民网强国论坛，与网友进行在线交流。

要建立与时俱进的科研评价体系

丁仲礼：我们经常讲的科学评价体系，实际上是各单位自己定的，我国并没有统一的科学评价体系，有的叫计工分、有的叫业绩点，根据工分给你算出来三六九等，把你的工资收入也同三六九等挂钩了。这种评价在我们国家科学研究很落后的时候还是有用的，但是要让科研项目真正去领跑世界，这一套体系肯定是不能再有了。

丁仲礼认为，科研工作者内部要达成共识，即形成科学共同体，科研人员本身的理解、眼光、追求等这些内因才是建立新体系的根本，要有强烈的历史责任感，把别人没有做过的事情从0到1进行研究，这种研究才是真正能得到赞美的。“目前，我国的科研水平进入了从跟跑到并跑，甚至少量学科领域实现长期领跑的时代，新时代下，就更需要调整科研评价体系，建立同时代发展要求相适应的新体系。”

中国用20年过渡到科技领跑阶段

丁仲礼：我们这20年，国家的科技发展是非常快的，如果说从历史的角度来看，可能没有一个国家能在这么短的时间内有这么快的发展；如果说看数字的话，我们现在的文章、论文、专利等等，数量都已经做上去了。但是冷静地、理性地来看这个问题，我们是把这个体系建起来了，这个量的扩张已经有了，接下来要经历一个从量的增长到质的提高的过程。

“如果有不少年轻人热爱科学研究，能投身于科学研究的话，根据我们国家的经济发展的速度，市场对科技的需求是很大的，从中央到地方各级政府对科技工作的重视，我觉得再有20年，我们可能会有相当多的领域在国际上从并跑走到领跑。”丁仲礼说道。

科研经费应向一线倾斜、向年轻科研人员倾斜

丁仲礼：科研经费向人看齐这个问题，其实是一线科学家工资高与低的问题，提高一线科学家的收入这是没有问题的，我们可以这么来呼吁。

有数据显示，2017年我国全社会的研发经费支出预计达到1.76万亿元，但和数据相对的则是不少一线科研从业人员的收入水平并不高。丁仲礼说：“跟国际上相比，我国研究生、博士后的收入较低，应该让他们多参与科学研究工作，成为主力。今后，要建立一种机制，让科研经费更多地投入到一线年轻人身上，让向人看齐的概念得以实现，改变科研经费向物看齐的现状。”

社会对研究生的需求远远没有满足

丁仲礼：美国几十年前布局信息产业，大量的人才留美读研究生；后来美国做生物医药产业，又有大量的中国毕业生去美国继续读研，做生物医学大健康；现在美国又在大量招人工智能方面的人才，他的人才永远是不缺的，这样才能在大浪淘沙中，让真正的人才沉淀下来，你才能站在竞争的制高点上。而我们国家没有人才培养机制，研究生名额也是分配的，我们很多领域对于研究生的人才需求缺口巨大。

丁仲礼认为，社会往前发展，更多经济竞争就是创新能力的竞争，这对我们人才的需求非常之大，只有让有才华、有前途的年轻人接受更为专业性的教育，多给与其支持和自主权，才能形成真正的竞争力。

点击进入专题

责任编辑：张玉