北京新机场内景亮相 犹如钢铁森林(图)

原标题：[关注]北京新机场内景震撼亮相，宣传片曝光！廊坊迎来众多新机遇！

距离北京新机场通航已经越来越近，航站楼也在急速生长，近日一组航站楼内部照片曝光，如钢铁丛林一般，美丽震撼，同时，一批关于新机场与临空经济区的新政策也越来越多，涉及廊坊众多站点的五横两纵交通网已相继开工，此外临空区税收将由京冀两地共享，带动北京南部与廊坊14.4万个区域性就业岗位，新机场预告片也曝光了！

北京新机场是谁设计的？

法国巴黎机场集团建筑设计公司ADPI

扎哈·哈迪德及一众建筑设计师

成立联合团队完善ADPI的方案，

本地建筑事务所做实施前的最后准备，

可以说设计方案是集体智慧的结晶。

新机场航站楼在国内首次

有高速铁路在地下穿行

首次采用双层出发双层到达设计，

周围有四条高速环绕，

地下设有高铁、地铁、城际铁路等6条铁路线，

具有形成强大区域辐射能力的综合交通体系。

震撼！钢铁森林！

目前的北京新机场T1航站楼内部

，壮观，梦幻，惊叹

钢结构复杂

世界施工技术难度最高的航站楼

震撼的北京新机场钢结构

堪比外星人基地

整个新机场航站楼工程

最大的挑战在于

它是目前中国规模最大的

空地一体化综合交通枢纽

北京新机场就像一个收纳盒，轨道交通站厅、

换乘中心、行李传送通道井然有序。

室内效果展示

其F4为传统值机层、F3为国内快速值机层、

F2为国内到港层、F1为国际到港层、

B1为轨道交通站厅层、B2为轨道交通站台层。

双进双出模式

新航站楼综合体设计了双进双出的模式，

提高了旅客的出行、换乘效率。

从下车处到登机口距离是600多米，

走路最多8分钟就能登机，

而且，地下还有高铁，完全实现零换乘。

全球最大的机场航站楼

作为全球最大的机场航站楼，

其屋盖钢架构的投影面积就达到 18 万平米，

相当于 25 个标准足球场。

如此庞大的屋盖仅用了 8 根 C 形柱作支撑，

可以将鸟巢放进来。

新航站楼拥有世界最大的屋顶面积，

高达18万平方米。

航站楼由一个中央天窗、

六条条形天窗、

八个气泡窗及贯穿指廊中部采光带等组成顶部主要自然采光体系。

共使用12800块玻璃

整个航站楼一共使用了12800块玻璃，

其中屋顶用玻璃8000多块。

由于屋顶采用流线曲面构造，

所以8000块玻璃没有两块是一样的。

整齐排列的铝网根据屋面曲面变化而有不同角度，

不仅可避免强烈日照，还能满足航站楼自然采光需求。

怎么样

有没有震撼到你

交通网：串联北京廊坊

打造“五纵两横”的综合交通主干网络。

廊坊这条城际今年开工

“五纵”指新机场连接北京市中心的城市快速轨道、北京至雄安新区城铁、大广高速北京六环至黄垡桥段、京台高速北京五环至市界段、北京城区经新机场至霸州高速公路。另外，还有一条京雄高速公路，会有一条支线抵达北京新机场，这样，雄安新区与新机场之间，除了一条城际铁路外，还有一条高速公路，交通挺便捷。“两横”指新机场北线高速公路、廊坊经新机场至涿州城际铁路。

旅客可通过新机场专用高速和新机场快线直达北京市中心区域，通过高速公路网、城际铁路以及外围铁路跨线广泛衔接，1小时左右可通达天津、唐山、保定等城市，2小时左右可通达石家庄、秦皇岛、济南等城市，3小时左右可通达太原、郑州、沈阳等城市。

新机场临空经济区规划三个功能区组团税收京冀共享

北京新机场临空经济区作为国家批复的国内首个跨省域合作区域，根据规划内容规划了三个功能区组团。未来企业将结合功能区的定位和特点选择落户，产生的税收则由京冀两地共享。

谈绪祥透露，北京新机场定位为“大型国际枢纽机场”，具有联通北京中心城区和河北雄安新区、北京城市副中心“一体两翼”的独特区位优势。在不突破现行法律法规的情况下，京冀两地将创新体制机制，按照合作共建、收益共享的原则，制定统一的临空经济区发展战略和产业政策，建立统一的跨省域规划实施协同机制和利益分享机制。

为北京南部、廊坊带来更多就业机会

业界专家普遍认为，北京新机场临空经济区的建设，将带动区域经济的发展，并成为京津冀协同发展的一个新突破点。“它会是中国的世界门户、全球的航空枢纽以及京津冀新增长极。”清华同衡规划设计研究院城市发展策划研究所副所长彭剑波认为，围绕新机场建立起来的临空经济区，未来会成就其在区域内的3个重要地位。此外，临空经济区还将为北京南部地区、廊坊带来更多就业机会。

临空经济区预计带来14.4万个区域性就业岗位

据了解，一个客流量10万人次的普通临空经济区能够直接带来就业岗位1000个、间接就业岗位2000个、区域性就业岗位1425个。彭剑波预测，新机场临空经济区按照7200万人次来计算，大概能够带动14.4万个区域性就业岗位。

来源：廊坊日报、河北省发改委等

责任编辑：张义凌