从制造到创造 中国高铁如何在短短10年完成逆袭？

3月15日，@上海发布 宣布，

“复兴号”将于4月10日起扩容提速，

京沪高铁最快仅需4小时18分！！

并且票价不变！！

未来往返北京上海超方便！有不有！

最近，关于“复兴号”的好消息不止一个！！

3月9日，

我国首列时速350公里长编组“复兴号”

中国标准动车组正式开始型式试验，

这也是我国最新加长版“复兴号”的首次亮相。

它由16辆车厢组成，总长度超过415米。

在同等的运行速度下，它是目前全球最长的高铁列车。

2018年政府工作报告指出，我国高速铁路运营里程达到2.5万公里、占世界三分之二。

全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房在两会上表示，到2025年，我国高铁运营里程有望达到3.8万公里，并且我国将研发“智能高铁”“更快高铁”“绿色高铁”，让高铁更加安全舒适、方便快捷。

从“和谐号”“复兴号”到一个又一个的“突破”和“之最”，这一切背后是中国高铁从无到有、中国制造震惊世界的逆袭之路。

中国高铁如何在短短10年完成逆袭？

如今，高铁成为很多中国人出行的首选，城际之间几小时通达，“千里江陵一日还”，高效便捷。然而，殊不知10年前这一切还是难以想象的。

过去中国的铁路发展比较缓慢，20多年前，绿皮车在中国随处可见，从1997年4月1日到2007年4月18日，尽管中国铁路共进行了6次大提速，10年间，纵横全国的主要干线时速相继提升到120公里、160公里乃至200公里以上，但2002年，中国火车平均时速只能跑50多公里。

而高速铁路自1964年在日本发端，首开时速为210公里/小时，此后在西方国家走过40多年漫长的发展道路，运营时速一直在250公里上下。

20世纪末，中国开始一步一步打通建设高铁的可能性。第一步是改造广深铁路，在1998年第一次实现了全线电气化，告别内燃机，提速成为了准高铁。接下来，为高铁建造做了中长期铁路网规划，设计出超过1.2万公里的四纵四横铁路网。

然而，这时高铁的核 心技术还掌握在日本、欧洲少数几个发达国家手中。

2004年至2005年，中国南车青岛四方、中国北车长客股份和唐车公司先后从加拿大庞巴迪、日本川崎重工、法国阿尔斯通和德国西门子引进技术，联合设计生产高速动车组。

2008年6月24日，“中国速度史”上一个载入史册的日子。那一天，从北京到天津的国产动车组“和谐号”第一次开动。这是中国科研人员花4年时间，边学边开发的成果。

此后，中国团队不断攻坚克难，冲破了一道又一道技术难关，从车辆到线路，从制动到通信信号，没 有技术，就从国外引进消化吸收，外国不愿提供核 心技术，就狠下决心奋力攻关。

接下来的几年，便是神一般的中国速度：中国有了世界第一条高寒地区高铁哈大高铁、世界等级最高的高铁京沪高铁、世界单条运营里程最长高铁京广高铁，还创造了世界最快运营时速486.1公里/小时。

2017年，“复兴号”中国标准动车组惊艳问世，并在京沪高铁以350公里时速投入运营，使我国成为世界上高铁商业运营速度最快的国家。

今年春运以来，全国铁路已开行不同时速的“复兴号”动车组79对，通达23个省会级城市。

2018年，中国高铁总里程已超过2.5万公里，成为世界上高铁建设运营规模最大的国家。3千多辆高速列车跨越960万平方公里的土地，贯穿全中国50万人口以上的大型城市。

从2008年的京津城际铁路通车运营至今，将近十年的时间里，中国高铁从无到有，从全面引进、亦步亦趋到自我消化、推陈出新，中国已成为世界高铁市场的领跑者，在一些关键技术和设备领域，更实现了弯道超车。

中国高铁树立国际高铁新标杆

在我们生活中，常常会听到欧洲标准、美国标准等等各国标准。众所周知，在工业上往往能够制定标准的是这个领域的领跑者。而目前我国在高铁领域就成为了标准的制定国之一。 我国自主研发的“复兴号”高铁就大量采用中国国家标准，在254项重要标准中，中国标准占84%，是真正的“中国造”动车。

如今，“复兴号”采用的多项技术已领跑世界舞台！

例如，齿轮箱是驱动“复兴号”动车组高速行驶的核 心部件，中国仅用了短短10年就攻克了这项技术难关。2015年，搭载国产齿轮箱的“复兴号”问世，通过全部实验的同时，给世界高速列车制造提出了一个新标准“中国标准”。

从2012年开始，中国铁路总公司在中国开展了“中国标准”动车组研制工作。短短几年来，中国铁路人孜孜以求，成功解决了适应多种环境、多种气候下高铁安全运行问题，被极寒、雾霾、柳絮、风沙“淬炼”出的“中国标准”正逐渐超越过去的“欧标”与“日标”，成为世界上独有的核 心竞争优势。

时速350公里、温度亮度可控的“复兴号”高铁，进一步验证了中国标准动车组整体技术性能，标志着我国已全面掌握高速铁路核 心技术，达到世界领先水平。

安全快捷、平稳舒适的中国高铁，为世界高速铁路商业运营树立了新的标杆，中国高铁愈发成为一张崭新、响亮的“中国名片”。

中国高铁走向世界舞台

第四次中国国家形象全球调查报告显示，高铁是海外民众认知度最高的中国科技成就。中国高铁已成为外国人眼中“新四大发明”之首。

BBC曾在一篇题为《中国新工业革命》的文章中说，中国特有的文化和中国人的勤劳创新使得中国高铁技术得以迅速应用，并引领世界。韩联社的表述则更加直白：“坐上高铁，你能真切地感受到‘中国速度’。”

在国际社会的一片赞誉之下，越来越多的国家也开始向中国下订单，希望中国给他们修高铁。

中国高铁“走出去”第一单——雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链走出国门，项目全部采用中国高铁技术和装备，借鉴中国高铁丰富的建设和运营管理经验单。

中国的高速列车已经销往102个国家和地区，2016年签署了高达180亿美元的高铁协议（约合人民币1186亿元），比2015年增长了40%。中国和泰国已经同意建立一条经由老挝的高速铁路。此外，俄罗斯莫斯科至喀山高铁、马来西亚吉隆坡至新加坡高铁等境外项目的合作都已取得突破性进展。

今年两会上，全国政协委员、中国铁道科学研究院首席工程师赵红卫表示，未来将研制“京张智能高铁动车组”，列车不仅会继续采用更加节能、更加环保的新技术、新材料，动车组还将实现自动驾驶功能。

中国高铁控制技术领军人物之一、中国工程院院士丁荣军不久前宣布，我国正在开发400公里时速的变轨距列车，600公里时速的下一代磁浮列车也在进行研究。。。。。。

如今，中国高铁的意义已经远远超出了运输工具的范畴，更是我们国家装备制造业的领先标志，激励着各行各业去拼搏，去创新，实现更多的领先和一流。

“全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。”今年两会上，2018年政府工作报告提出要加快制造强国建设。

曾经，作为制造大国，中国被称为世界工厂，然而，10年、20年过去了，如今的中国桥梁、中国船舶、中国超算等装备制造等展现了“中国制造”的华丽转身。不仅如此，在高铁、核电、通信、互联网等领域，中国不断强化技术和产品创新，实现技术赶超，并努力用中国标准引领世界先进水平，展示了“中国制造”向“中国创造”转变迈出的坚定步伐。

来源：中国之声

责任编辑：桂强