环保部：拟确定邢台等7地为环境改善成效明显市州

原标题：2017年环境质量改善成效明显的市（州） 拟入选市（州）名单公示
根据《国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方加大激励支持力度的通知》（国办发〔2016〕82号）、《环保专项资金激励措施实施规定》（环办规财〔2017〕5号）的要求，现拟确定河北省邢台市、福建省龙岩市、山东省日照市、贵州省黔南州、云南省红河州、西藏自治区那曲地区、青海省海北州作为2017年度环境质量改善成效明显的市（州）。现按相关规定将环境质量改善成效明显的拟入选市（州）名单予以公示。公示时间为3月22日-3月28日。如有异议，请于公示期内将意见以书面形式反馈至环境保护部（规划财务司）。
联系电话：（010）66556124
传 真：（010）66556127
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 个税起征点将会提高多少？李克强回应
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 海航4000万港元卖掉香港办公室
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 言承旭进林志玲香闺？结果又是乌龙
- 【 科技 】 苹果无人驾驶道路测试车达45辆
- 【 教育 】 点赞！22岁中国小伙解决世界物理难题
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有