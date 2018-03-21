郭树清任银保监会主席:书生气外的雷厉风行改革派

原标题：银保监会首任主席的“改革旋风”吹向哪里？

据多家媒体报道，21日下午，担任银监会主席刚满一年的郭树清被任命为中国银行保险监督管理委员会（下文简称“银保监会”）首任主席。

此前出炉的国务院机构改革方案提出，将整合银行、保险两大行业监管机构，组建中国银行保险监督管理委员会。郭树清的上任，意味着“银保合并”正式拉开大幕。而更多挑战，还在等待着这位以改革著称的官员。

中新社记者 富田 摄（来源：中新网）

“书生气”的“改革派”

出生于1956年的郭树清被不少业界人士评价为一位“儒雅的学者型官员”。翻阅公开资料显示，郭树清本科就读于南开大学，后进入中国社会科学院，先后硕士、博士毕业。

离开校园后，郭树清仍保持着“书生气”。1980年至今，他共发表研究论文、文章300余篇，并出版了《比较价格体制》《直面两种失衡》《稳定的变迁》等10余部著作；1988年和1992年两获中国经济学界颇负盛名的孙冶方经济学奖。

但在“书生气”之外，郭树清还有另一幅面孔——雷厉风行的“改革派”。

郭树清为业界津津乐道的一段经历是，在2011年10月至2013年3月出任证监会主席期间，他提出了70余项改革举措，平均约每周出台一项新政，堪称“改革旋风”。从新股发行改革到强制分红，从放宽境内企业境外上市条件到对基金销售资格申请实行注册制，郭树清的市场化改革思路中透着简政放权的理念。

随后在山东担任省长期间，郭树清依旧心系金融。他在赴任山东不到半年时，2013年8月，山东省政府印发《关于加快全省金融改革发展的若干意见》，在这份被称为山东“金改22条”的指导下，该省多项金融领域相关举措在全国范围内创下第一。比如，山东要求省市县三级全面建立地方金融监管机构，推出中国首个单独规范权益类交易场所管理的规范性文件等。

2017年初，郭树清重回金融街，依然不改本色。截至目前，郭树清主政银监会刚满一年，该机构公开发布的各项规章和制度项便已超过30项。

中新社发 王东明 摄（来源：中新网）

尤其银监会从去年3月末启动的“三违反、三套利、四不当、十乱象”专项治理行动堪称一场行业大体检。官方数据显示，治理收官后，各级监管机构共发现问题5.97万个，涉及金额17.65万亿元（人民币，下同）。

与此同时，2017年银监会行政处罚金额及责任人亦创下历史纪录：去年银监系统共作出行政处罚决定3452件，罚没29.32亿元，处罚责任人员1547名，270名相关责任人取消一定期限直至终身银行从业和高管任职资格。

“银保合并”挑战何在？

去年初在国务院新闻办出席发布会时，郭树清曾将金融监管部门定位为“看门人、守夜人”。他同时要求，银行业要保持“铁账本、铁算盘、铁规章”传统，为民众看好“钱袋子”。

而在防范化解重大风险成为三大攻坚战之首的当下，新成立的银保监会横跨两大金融子行业，也确实需要扮演好上述角色。

截至2017年末，中国银行、保险行业总资产规模分别为192万亿元和17万亿元。前者稳坐金融业头把交椅，后者则处在快速上升期。

中新社记者 贾天勇 摄（来源：中新网）

值得注意的是，近年来银、保两行业业务交叉合作趋势明显。一方面，两行业中部分产品性质逐渐趋同，例如寿险产品发展出与银行存款类似的储蓄功能，成为储蓄型保险；另一方面，银行也成为保险销售的重要渠道之一。

但混业经营同时带来了隐患，业务发展过程中产品嵌套不断创新，增加了金融市场风险传染性。此外，分业监管体制难免产生业务监管模糊地带，尤其是对于部分创新型业务的多头监管容易引发监管套利。

中国人民银行研究局局长徐忠撰文指出，在此背景下，统一银行与保险监管是坚持金融业综合经营方向、顺应综合经营趋势、落实功能监管并加强综合监管的必然要求。统一监管有利于集中整合监管资源、发挥专业化优势。

交通银行首席经济学家连平亦表示，此次合并将进一步推进行业监管协同，有效避免监管漏洞和监管重叠的问题。未来我国金融监管体系朝着审慎监管、行为监管和功能监管统一方向发展的思路已经清晰显现，进一步整合的趋势也十分明朗。

不过，机构的整合将在未来一段时间内完成，但理念的更新却难以在一朝一夕间实现。

郭树清此前接受《人民日报》采访时曾如此阐述自己的监管思路，“必须在保持经济社会正常运行的前提下，化解各类金融风险。要抓住主要矛盾，找准切入点。坚持标本兼治，疏堵并举。发扬钉钉子精神，一项一项抓落实。”

在金融监管体制改革不断深化的大背景下，银保监会将如何理顺两部门合并过程中的各类问题，尽快重塑监管理念文化，维护银行、保险两大行业稳定发展，并引导金融业更好支持实体经济，或将成为“郭旋风”需要解决的首要挑战。

责任编辑：桂强