“两会”落下帷幕 你的生活将会有这些变化

原标题：“两会”落下帷幕 你的生活将发生哪些改变？

20日上午，十三届全国人大一次会议举行闭幕会，2018年“两会”落下帷幕。根据今年总理记者会、“两会”期间多场记者会和政府工作报告的内容，你的生活将会有这些变化。

手机流量“漫游”费7月1日之前取消，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

抓紧启动个税修法。增加专项扣除，首选重点是子女教育、大病医疗。

研究制定房地产税法，目前，全国人大、财政部和相关部门正抓紧起草完善房地产税法法律草案。我国将按照中国国情并结合国际通行做法合理设立房地产税制度。

提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险。扩大大病救治病种，将女性乳腺癌、宫颈癌以及肺癌纳入大病救治范围。至少要使2000万人以上能够享受大病保险，不能让一个人患大病全家都倒下。组建国家卫生健康委员会，实施健康中国战略。

深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，中央收取3%统筹调剂。继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。发展居家、社区和互助式养老，推进医养结合，提高养老院服务质量。

启动新的三年棚改攻坚计划，今年开工580万套。加大公租房保障力度，培育住房租赁市场，发展共有产权住房，督促商业银行严格落实差别化的住房信贷政策。

降低农村学生辍学率，今年基本消除超大班额，新建小区必须同步建设标准化学校。着力解决中小学生课外负担重问题。多渠道增加学前教育资源供给，加强对儿童托育全过程监管。

稳步提高居民收入水平，与经济增长水平同步。支持企业提高技工收入水平。合理调整社会最低工资标准。完善机关事业单位工资和津补贴制度，向艰苦地区、特殊岗位倾斜。稳步提高城乡低保、社会救助、抚恤优待等标准。

加快实现全程留痕、信息可追溯系统建设，让问题产品无处藏身、不法制售者难逃法网。继续推进化肥农药减量提效，引导养殖者“少用药”、“用好药”。提升农产品质量，增加绿色、品牌农产品。

提供全方位创新创业服务，打造“双创”升级版。今年目标是至少保证1100万人就业，但方向是1300万人以上。扩大农民工就业，全面治理拖欠工资问题。

多渠道增加全民健身场所和设施。创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。从3月9日开始，中国所有驻外使领馆统一大幅下调中国公民办理领事认证的费用，降幅为三分之二。

将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年。下调汽车、部分日用消费品等进口关税，抗癌药品力争降到零税率。首届中国国际进口博览会11月5日至10日在上海举办。

今年再减少农村贫困人口1000万以上，完成易地扶贫搬迁280万人。

完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右，新建改建农村公路20万公里。治理共享单车乱停乱放问题，加快充电桩等设施建设。

△新能源汽车充电桩

今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。全面整治黑臭水体，严禁“洋垃圾”入境，严控填海造地。稳步开展农村人居环境整治三年行动，推进“厕所革命”。

健全菜市场、停车场等便民服务设施。有序推进“城中村”、老旧小区改造，鼓励有条件的老旧小区加装电梯。加强天然气储备设施建设，建立2亿方左右的调峰机制确保天然气不断供。

深入实施文化惠民工程，培育新型文化业态。繁荣文艺创作，发展新闻出版、广播影视、档案等事业。

△近日，由山东滨州当地吕剧团等演出团体组成的文化惠民演出队在魏集镇魏氏庄园北广场搭台开唱。

严密防范和坚决打击暴力恐怖活动，依法开展扫黑除恶专项斗争，惩治盗抢骗黄赌毒等违法犯罪活动，整治电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、网络传销等突出问题。

进一步提升信用信息共享公开水平，加大联合奖惩力度，进一步规范红黑名单制度，规范“红黑名单”的退出机制和异议处理机制。

稳步推进金融市场开放，扩大中国居民配置资产选择范围。健全对证券市场、影子银行、互联网金融等监管。欢迎互联网企业回归A股上市。加强对投资者教育，谨防金融诈骗。

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责任编辑：张岩