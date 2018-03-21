原标题：从1到10，白岩松用十个数字盘点2018全国“两会”

20日上午，十三届全国人大一次会议闭幕，历时18天的2018年全国“两会”落下帷幕。两会期间一直在人民大会堂采访报道的记者白岩松在直播连线中，用1-10盘点自己眼中的“两会”。

1

中华人民共和国1954年拥有第一部宪法以来，中国国家领导人第一次在人民大会堂手抚宪法进行宣誓。

2

十三届全国人大一次会议通过两部法律——宪法修正案、监察法。

3

会议期间三个开放而透明的通道，部长通道、代表通道和委员通道，标志着两会的信息公开更加制度化和常态化。

4

国家机构由人们通常说的一府两院变成一府一委两院，国家监察委在本次两会中诞生。它既不是司法机构，也不是行政机构，它是党领导下的进行国家监察的政治机构，这是开天辟地的。

5

此次会议有两个重要的“5”

第一个5，总结了过去5年的工作，这5年发生了太多的变化；

第二个5，更加重要的是，对于所有的参会代表和委员来说，开启了一个新的5年任期；

6

今年GDP增速目标维持在“6”时代，为6.5%左右，大家更期待的不是一个数字的增长，而是效益和质量更高。

7

2018全国“两会”上，选出国家主席，决定国务院总理、副总理，全国人大和政协有了新的领导人。7位政治局常委各归其位，跑好接下来的改革接力赛。

8

此次国务院机构改革取消8个正部级单位，还取消了7个副部级单位，通过机构职能整合努力通过改革来解决“九龙治水”的问题。

9

9和10取其谐音，9是久久为功，功成不必在我，但是功成应该有我参与其中。

10

“10”是实干兴邦，大家一起朝着美好的目标前进！

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责任编辑：张岩