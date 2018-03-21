新部委挂牌之外的要紧事:完成机构改革需要这几步

原标题：新部委挂牌之外的要紧事

撰文 | 董鑫

3月20日中午，醉心于总理记者会的政知见（微信ID：bqzhengzhiju）收到一条推送：

改版不到三个月的中央纪委网站又发生了变化。

中央纪委的网站原名“中央纪委监察部网站”，网站导航栏上面写有两个机构的名字，左侧是“中共中央纪律检查委员会”，右侧是“中华人民共和国监察部”。

昨天，网站正式更名为“中央纪委国家监委网站”，域名不变，但导航栏上方两个机构名字变成了“中共中央纪律检查委员会”和“中华人民共和国国家监察委员会”。

很显然，这次中央纪委监察委网站的变化跟国务院机构改革有关。

说到这里，你是不是很想去看看其他部委的网站是不是也有变化？先别着急，让政知见（微信ID：bqzhengzhiju）告诉你，要想完成机构改革，总共分几步。

部委调整曾经历哪些过程？

机构改革乍听起来好像有些宏大，但仔细观察，关键步骤有二，首先给自己换块牌子（包括网站），然后落实三定方案（主要职责、内设机构和人员编制）。如有必要，还有一个步骤，就是新的“一把手”走马上任。

举个例子。

2013年3月10日，国务院机构改革和职能转变方案提出，将卫生部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，组建国家卫生和计划生育委员会，不再保留卫生部、国家人口和计划生育委员会。

△ 这次卫计委将再次更名换牌 摄影 | 蒲晓旭

2013年3月16日，安徽省原省长李斌被任命为新组建的国家卫计委主任。

2013年3月17日，也就是十二届全国人大一次会议闭幕当天，在北京市西城区西直门外南路1号，悬挂多年的“卫生部”牌子被摘下，取而代之的是“国家卫生和计划生育委员会”。与此同时，在北京市海淀区知春路14号，32年前从卫生部独立出的“国家人口和计划生育委员会”，也在这一轮机构改革中和卫生部一起成为历史。

2013年6月18日，《国家卫生计生委主要职责内设机构和人员编制规定》（三定方案）公布。

调整历经多长时间？

从往年的情况看，机构改革调整经历一个从上而下的过程，历经多久还要具体情况具体分析。

回去看看刚才所说的国家卫计委。从换牌子到公布三定方案，国家卫计委经历了三个月，但落实到地方机构，并没有这么快。曾任国家卫计委医政医管局副局长赵明钢说过，当时，卫计委并没有为地方的卫生、计生机构整合列出时间表，它们根据国务院要求和地方实际情况推进整合。

此处还应有例子。

2014年2月，在国家卫计委挂牌近一年之后，某省份的卫生局和计生委第一次以卫计委的名义召开新闻发布会，通报最新的单独两孩政策。但在当时，该省份卫计委的三定方案还有待省级编办审定，两个原部门虽然对外名称、公章、信笺等都已经变成了“卫计委”，实际工作还处在交叉、过渡时期。等到2014年6月，省级卫计委的主要职责内设机构和人员编制规定，即三定方案才公布。

而在2015年6月，也就是该省卫计委的机构改革尘埃落地一年之后，市级卫计委成立大会才陆续召开。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）提醒一句，今年的机构改革，扩大了地方机构设置的自主权，地方可以根据自己的实际情况来设置机构，调整所需时间或许也会有不同。

机构改革会带来哪些变化？

说到变化，就要说回前面反复提到的三定方案，也就是新机构的主要职责、内设机构和人员编制，且听政知君详解。

在2013年3月国家卫计委挂牌成立之后，“三定”工作就开始了。由于涉及到食品安全、医改职责划分、计生及三大医保整合后的管理权归属等多个敏感问题，当时国家卫计委的三定方案备受关注。在机构职能方面，2013年版国家卫计委的三定方案取消下放了10项职责，且整合加强7项职责。

而对于内设机构和人员编制的调整，改革后的卫计委比改革前两个部门的内设机构总和要少，人员略有增加。在2008年版的机构改革三定方案中，卫生部有15个内设机构，行政编制387名，人口计生委有9个职能司，行政编制143名。

本着“两部门综合司局合并，职责相近的司局整合，主体业务司局原则不动”的原则，合并之后的国家卫计委共有21个内设机构，新设了体制改革司、基层卫生司等8个司局。机关行政编制545名，领导格局“一正四副”，其中有1名副主任是增设，兼任国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室主任（此处请注意，本轮机构改革，这个小组已经不复存在）。

所以，机构改革的变化就体现在了三定方案中。挂新牌之后，这些要经历改革的部委面对媒体，被问的最多的问题也是三定方案什么时候出？

在2013年新一届国务院成立之后，第一个通过的机构方案就是国家食药总局的三定方案。今年会是谁拔得头筹？拭目以待。

哪方面工作是重中之重

从历年改革来看，人员安置和关系理顺是这项工作的重点内容。

改革开放之后，算上今年，国务院机构改革共历经了8次。其中在1998年，国务院机构经历改革开放之后第四次改革，组成部门由40个精简为29个，行政编制由原来的3.23万名减至1.67万名，精简了47.5%，是人员精简力度最大的一次改革。

这其中的影响，亲历者最有话语权。

《财经》杂志报道，在1998年机构改革之前，中国城市和小城镇改革发展中心原主任、首席经济学家李铁在国家经济体制改革委员会（现已撤销）农村司任副司长。根据1998年版机构改革方案，国家体改委改为国务院体改办，原来10个司和特区办6个司合并成6个司，原来60多个司局级干部只保留23个，其余的人都要进行分流。

李铁在接受采访时介绍，当时人员分流途径有三个，司局级干部满30年工龄可申请提前退休，可以由委属事业单位安置，还可以统一分流到其他的事业或企业单位。李铁选择了去往国家体改委的新增事业单位——小城镇改革发展中心，这个中心还同时吸纳了两位司局级干部和十几名公务员。

但改革至今，情况已有不同。从数字来看，本次机构改革减少了8个正部级单位和7个副部级单位，除国务院办公厅之外，组成部门总计26个。

国家行政学院教授竹立家介绍过，这是因为本次机构改革的重点是拆分和整合，对机构设置和职能进行重组，使其更符合经济社会发展的需要，和国家制度体系现代化的需要。

新任国务院副总理、中央财经领导小组办公室主任刘鹤也在《人民日报》上撰文指出，“这次改革之所以具有革命性，就在于不回避权力和利益调整，而是要对现有的传统既得利益进行整合，重塑新的利益格局。”他强调，涉及机构职能调整的部门要讲大局，确保机构职能等按要求及时调整到位，抓紧完成转隶交接，不允许搞变通、拖延改革。

责任编辑：张玉