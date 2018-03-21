原标题：京津两地自动进出口许可审批缩减至1个工作日

新华社北京3月21日电（记者 高健钧）记者从北京市商务委了解到，北京和天津两地商务部门日前联合制定了《关于进一步优化营商环境提升京津跨境贸易便利化若干措施的公告》，以提升跨境贸易便利化，进一步优化营商环境。其中，自动进口许可证和出口许可证的审批时限由原来的5个工作日压缩至1个工作日。

北京市商务委副主任柯永果介绍，公告推出了17项措施，主要包括六个方面的内容，一是商务部门减少进出口许可证审批层级，提高审批效率；二是深化海关通关作业改革；三是检验检疫实施“两优两简两压缩”；四是推广应用“单一窗口”；五是优化口岸操作，规范口岸经营秩序；六是完善服务投诉处理机制和意见反馈机制。

近年来，北京市跨境贸易发展势头良好，据北京海关统计，2017年北京地区（包含中央在京单位）进出口2.19万亿元人民币，比2016年增长17.5%。其中，进口1.8万亿元，增长18%；出口3962.5亿元，增长15.5%。

柯永果表示，下一步将继续深化京津口岸联动合作，不断推出新政策举措，切实提升跨境贸易便利化。（完）

责任编辑：张岩