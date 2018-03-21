北大清华分别设立数学英才班 招收目标直指竞赛生

原标题：北大清华分别设立“数学英才班”，招收目标直指竞赛生

北京大学

法制晚报·看法新闻消息，3月20日晚，北京大学本科招生网公布了北京大学2018年“数学英才班”招生简章，这也是北大首届“数学英才班”招生。北大“数学英才班”2018年拟招收不超过30人，录取至“数学类”专业。无独有偶，前不久清华大学也首次公布了“丘成桐数学英才班”招生办法，拟招收不超过15人，录取至“数学与应用数学”专业。在高考前夕，这两所高校纷纷设立“数学英才班”，目标直指竞赛生。

北大

面向高二年级生 不超过30人

据招生简章介绍，北大2018年数学英才班招收“有志于从事数学研究的普通高中二年级在校学生”，且满足以下条件之一：中国数学奥林匹克竞赛全国决赛取得优异成绩者；有数学特长，并在国内外数学专业相关学习实践活动中取得优异成绩者。

据悉，报名时间为3月20日至23日。符合条件的学生可登陆北京大学本科招生网上报名平台进行报名。选拔程序分为初审、笔试和面试。

初审由北大本科招生专家委员会将组织专家进行初步审核评价，初步审核评价结果分为优秀、通过、不通过三个档次。初步审核评价结果为“优秀”的学生可直接进入面试环节，“通过”的学生获得笔试、面试资格，“不通过”的学生不再参加后续的环节。初审结果查询时间为3月24日18：00以后，考核时间为3月26日至4月1日，4月4日公布考核结果。

通过选拔的学生，将获得北大“数学英才班”招生入选资格。北大本科招生专家委员会根据学生的初审结果、笔试和面试成绩等考核评价情况，择优认定“数学英才班”入选资格学生及优惠政策。

获得入选资格的考生，将根据北大通知在所在省份进行高考补报名，高考成绩须达到当地本科一批次录取控制线（已获得保送资格的学生按保送程序录取），北大将入选资格考生名单报生源所在省级招生考试机构备案审批，办理正式录取手续。

“数学英才班”考生由北大单独录取，根据教育部规定，考生无需填报高考志愿，不得作为应届毕业生录取到其他高等院校。其余高考各有关环节，须与普通高考考生一样严格遵照有关规定执行。

北大“数学英才班”招生报名及考核不收取任何费用。考生交通费用自理，食宿由北大统一安排。考生因家庭经济原因参加“数学英才班”招生测试存在困难的，可以书面向北大申请资助。

清华

中学生学科奥赛国家集训队成员免试录取

前不久，清华大学也首次公布了“丘成桐数学英才班”招生办法，招收对象为普通高中二年级在读学生及三年级应届毕业生，拟招收不超过15人，录取至“数学与应用数学”专业，且本科阶段不得转入其他专业。

学生需进行网上报名，附加信息包括：数学相关特长及获奖情况；高中阶段其他学科获得的省级（含）以上奖励情况；高中阶段参与的科学研究、创新实践、发明创作情况；高中阶段获得的校级（含）以上个人荣誉情况等。

选拔分为初审、综合测试、学科能力测试和心理测试等，入围学生高考成绩（投档成绩）达到所在省份同科类本科一批次录取控制分数线即达到清华录取要求。

值得注意的是，入围学生中，中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员免试，也无需参加高考即达到清华录取要求。入围学生达到录取要求后由清华单独录取，高二年级学生不得作为应届毕业生录取到其他高等院校。

来源：法制晚报

责任编辑：张玉