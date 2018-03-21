女排国手张常宁:降低教育门槛为运动员增设预科班

原标题：女排国手张常宁：降低教育门槛，请高校为运动员增设预科班

张常宁首次担任人大代表。 视觉中国 图

才下排球赛场，就走进全国两会会场，个子高高的全国人大代表、中国国家女子排球队运动员张常宁在会场和驻地都很引人注目。

她经常遇到各种合影请求，这位1995年出生的女排姑娘总是微笑着配合。不过，作为全国人大代表，她更希望大家关注中国体育运动的发展和运动员群体的“出路”。

“奥运冠军、世界冠军只是运动员中的凤毛麟角，更多普通运动员的出路是很窄的，退役之后转型很困难。”

在此前十三届全国人大一次会议江苏省代表团的小组会议上，张常宁以运动员特有的激情，呼吁保障退役运动员群体的权益，希望国家给运动员更多的“入口”和“出路”。

为了让发言更准确、更有建设性，张常宁在会议资料上的空白处写下自己的想法。她希望，通过自己的努力，让更多人来关注运动员这个群体，尤其是他们的出路问题。

2017年的全国两会上，全国人大代表、奥运冠军李晓霞就曾呼吁关注退役运动员的工作和生活。

球场上的张常宁。

全国政协委员、中国篮球协会主席姚明也曾表示，很多运动员缺乏社会生存技能，而已有的退役运动员再就业基金、培训基金，相对于庞大的退役运动员群体来说，只是杯水车薪。

张常宁准备接过这些前辈的接力棒。她建议：

一是希望相关政府部门能够制定政策，提高运动员待遇；

二是加强立法，在运动员文化教育、伤病防治、退役就业等方面，给予更科学、更全面、更系统的保障；

三是加强对退役运动员的安置和择业的政策倾斜。

在她看来，运动员是一个高风险、低收入的群体，而目前“出路”问题没得到解决，直接影响了“入口”的拓展。

因为一些运动员经过艰苦训练最终却没有获得名次，也很难获得相应的安置、保障，许多家长开始不愿意让孩子接受专业的体育训练。

张常宁认为，运动员的“出路”需要更多政策托底。具体来说，可以优先考虑让退役运动员从事体育教育、行业顾问等工作，也可以拓宽优秀退役运动员进入高校接受再教育的选择面，并通过设立预科班等手段进行过渡。

还可以考虑设立专项基金，为优秀运动员提供奖学金、助学金、创业基金等支持，同时发展体育保险，对现有医保、社保体系进行补充。

在这些建议中，张常宁尤其强调降低运动员再教育的门槛，在一些高等学府为运动员增设预科班。

来源：中国青年报

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责任编辑：张玉