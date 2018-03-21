军媒缅怀贺龙诞辰122周年：难忘菜刀烟斗和胡子

原标题：军媒缅怀贺龙元帅诞辰122周年：难忘菜刀、烟斗和胡子

2018年3月22日，是贺龙元帅诞辰122周年的日子。他是开国十大元帅之一，两把菜刀闹革命，半个多世纪生涯中建立了不朽功勋。

如果说，非要给贺龙元帅“画像”，或许离不开这三样——菜刀、烟斗和胡子。

1927年，南昌起义时的贺龙。

菜刀：为将者的精神图腾

1927年，南昌起义时的贺龙。

“两把菜刀闹革命”已经成为了贺龙元帅不可磨灭的标志。这个故事更是被写进了小学课本，脍炙人口。

1914 年秋，18岁的贺龙加入了孙中山领导的中华革命党，投入了反对袁世凯卖国和复辟帝制的斗争。

清朝末年，湖南当局为控制川盐入湘，在芭茅溪设卡查缉。1916年3月17日，贺龙带领20位与他要好的青年壮丁，连夜奔往芭茅溪，夺九子毛瑟枪12支，缴获了贵重的盐巴和货物。他们把4500公斤盐巴分发给了贫苦百姓，还用缴获的两箱铜钱制作了200套军服。

此后，正式成立了桑植“讨袁军”，贺龙任总指挥。

据考证，刀劈盐局之时，贺龙的队伍使用了包括棍棒、梭镖、匕首、菜刀等多种原始武器。1927年，毛泽东在三湾改编时曾说：“贺龙两把菜刀起家，现在当了军长。眼下我们有两个营的部队，还怕成不了大事？”经毛泽东这么一说，“两把菜刀”便逐渐流传开来。其实，菜刀实为三把，所谓“两把菜刀”并非实数，而是泛指。

如今的军人，不会再像贺龙元帅那样拿着菜刀去打仗了。但是“菜刀”所象征的革命精神，却永远不会过时，那是一名为将者不屈不挠的斗争意志，是立足现有装备取得斗争胜利的艺术和决心。时至今日，这种精神养料，依然是我们所需要的。

烟斗：困境中的乐观态度

贺龙元帅的第二个标志物，就是他不离手的那只烟斗。不论是历史照片中，还是影视剧中，随处可见这只烟斗。

以至于民间有了各种各样的传说。说贺龙的烟斗是帮助他思考的工具，有了烟斗才能运筹帷幄，决胜千里；还有人说，他的烟斗是指挥作战的武器，好像吞云吐雾之间，敌军就会被大雾所笼罩，如钻进风箱的老鼠一般。

当然，这只是民间传说的演绎。但是一只烟斗，的确给贺龙元帅增添了诸多的人格魅力。连美国记者哈瑞森·福尔曼也说，贺龙就是“共产党的罗宾汉”。

自参加革命以来，虽在艰苦环境中，但手握烟斗的贺龙，留下的却是豁达、乐观和幽默的美名。

长征期间，贺龙率红二、六军团撤离毕节，进入乌蒙山区。2月的贵州山区天寒地冻，缺少补给，1万多人的红军面对敌军围追堵截，困难重重。可以说这是红二、六军团离开湘鄂川黔根据地以来最艰险的一段时间了。

当时贺龙的脚板上裂了一寸多长的口子，拄着一根拐棍一步一跛地走。任弼时患了肺病，贺龙动员他躺在担架上，自己一边拄着木棍走，一边给任弼时讲笑话，而他的双脚正在流血。

在这种情况下召开作战会议，贺龙还能乐观地说：“我认为应该以迅雷不及掩耳的速度隐蔽地从敌人的接合部钻出去，兼程进入云南，捅捅龙云这个马蜂窝！”

也许那个时候条件困难，烟斗里得不到烟叶的补给，但是看见贺龙烟斗在手，身边的战士们或许也会安心吧！曾担任过红3军警卫营通信排长的胡守富曾几乎天天与贺龙在一起，他回忆说：“贺老总一高兴，就用烟斗敲我的头。”

贺龙与关向应在晋西北前线。

1938年10月武汉会战结束后，日军已没有力量发动更大规模的进攻。而八路军、新四军迅猛发展，已使华北日军举步维艰。为扭转局势，日本将主要力量放在对付人民武装上。在日军的接连进攻下，冀中抗日根据地面临全部失陷的危险。在此情况下，中共中央军委为加强冀中地区的抗日力量，命贺龙率一二〇师从晋西北急赴冀中平原。

部队刚到达冀中地区时，正赶上日军第三次大“扫荡”。4月下旬，日军气势汹汹地向河间城北的齐会开来。贺龙一方面运筹帷幄，利用周边日军机动兵力不足的特点，合理调兵遣将，做好准备；另一方面进行战前动员，他不失幽默地说：“既然敌人把礼物送上门来了，能不收下吗？”

齐会战斗打得很漂亮，但是日军投掷毒气弹和燃烧弹，给作战带来了不利影响，贺龙与师机关20余人都中了毒。在这种危急时刻，贺龙仍沉着冷静，继续指挥战斗，并及时作出阻敌增援，实施反围攻的作战部署。

最终，齐会战斗取得重大胜利。中共中央机关报《新中华报》发表社论，称贺龙是“抗日前线的民族英雄”。

胡子：褒贬间的不变追寻

美国人韦尔斯曾经说过：“贺龙是红军将领中唯一留着短髭并引以为荣的一个。”但是胡子这个称呼，在旧中国却并不是一个好词。

贺龙18岁就加入了孙中山领导的中华革命党，正因为是抱着革命初心踏上武装斗争这条路的，所以，这个留着胡子的革命青年才会毅然跟着共产党。

1927年3月，国民党武汉驻军建立国民党党部时，唐生智就来请过贺龙，让他任师党部委员。蒋介石也曾许诺贺龙，让他做国民党中央委员和江西省主席，并赠送一栋豪华大洋楼。对此，贺龙断然拒绝。

贺龙自己说过：“十多年来，我东走西闯，亲眼看到的尽是军阀政客的争权夺利、腐化堕落，国家四分五裂，人民多灾多难。我本人出身贫苦，穷人的痛苦我知道得很深，跟我走的也都是些穷光蛋。我感到个人没有出路，整个军队也没有出路。国民党一盘散沙，革的什么命呢？”

也正是如此，贺龙才会看到共产党虽然力量弱小，但却朝气蓬勃。共产党虽然受到打压，但却是象征着中国进步的力量。他曾说：“看来只有找到共产党，革命才有办法。”

有人笑称贺龙为“胡子”，但他毫不在意，正确的事情，就要自己坚定地走下去。投身革命、追求真理之信仰不变，救国救民、献身报国之志向不变，这大概就是贺龙元帅的初心吧。

这正是：

两把菜刀拼搏事，将帅韬略自毕现。

吞云吐雾雪崩裂，樯橹灰飞谈笑前。

髭须何惧俗人短，初心永驻气云天。

神龙济世何处有，元戎名垂青史间。

来源：“中国军网”微信公众号

责任编辑：张玉