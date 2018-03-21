吉林省长景俊海兼任省地方志编委会主任

原标题：吉林省人民政府：省长景俊海兼任省地方志编委会主任
吉林省人民政府
关于景俊海省长、安立佳副省长兼任
省地方志编委会主任、副主任的通知
吉政函〔2018〕21号
各市（州）人民政府，长白山管委会，长春新区管委会，各县（市）人民政府，省政府各厅委办、各直属机构：
根据工作变动，省政府决定由景俊海省长兼任省地方志编委会主任，安立佳副省长兼任省地方志编委会副主任。
特此通知。
吉林省人民政府
2018年3月12日
来源：吉林省人民政府
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