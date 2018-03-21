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吉林省长景俊海兼任省地方志编委会主任

吉林省长景俊海兼任省地方志编委会主任
2018年03月21日 15:09 澎湃新闻
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　　原标题：吉林省人民政府：省长景俊海兼任省地方志编委会主任

　　吉林省人民政府

　　关于景俊海省长、安立佳副省长兼任

　　省地方志编委会主任、副主任的通知

　　吉政函〔2018〕21号

　　各市（州）人民政府，长白山管委会，长春新区管委会，各县（市）人民政府，省政府各厅委办、各直属机构：

　　根据工作变动，省政府决定由景俊海省长兼任省地方志编委会主任，安立佳副省长兼任省地方志编委会副主任。

　　特此通知。

　　吉林省人民政府

　　2018年3月12日

　　来源：吉林省人民政府

责任编辑：张玉

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