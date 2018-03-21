东部战区海航兵首次办上校军衔晋升仪式 22人晋升

原标题：东部战区海军航空兵首次举行上校军衔晋升仪式，22人晋升

春风送暖，大地回春。3月中旬，东部战区海军航空兵举行上校军衔晋升仪式，200余名官兵及亲属共同参加。

经批准，本次东部战区海军航空兵有3名军官晋升为海军上校军衔，19名军官晋升为专业技术上校军衔。

上午9时整，仪式在庄严的国歌声中开始。东部战区海军副政委、东部战区海军航空兵政委王再春宣读战区海军命令，并向晋衔军官颁发命令状。22名晋衔军官军装笔挺、精神抖擞依次走上主席台，接受现场官兵的掌声与祝贺。

见证荣誉时刻，激活荣耀基因。“家属能到现场见证自己这么荣耀的军旅时刻，我感到非常自豪。军衔的晋升是荣誉更是责任，我将牢记职责使命，扎根本职岗位加油干！”刘小群上校激动地说。仪式现场，还有位特殊的家属代表，东部战区海军航空兵某旅副政委高杨，他特意抽出时间参加仪式，给妻子李娜送上祝福。谈到一家两位上校军官，李娜脸上露出了灿烂的笑容，幸福之情溢于言表。

组织的肯定，战友的祝福；家属的笑容，自己的喜悦。满满的荣誉感，激励着他们在强军新时代继续拼搏前进……

东部战区海军航空兵党委领导说，举行军官晋衔仪式是深入贯彻习近平强军思想，进一步激发广大官兵热爱军人职业、献身海军事业的荣誉感自豪感，增强践行强军目标、建设强大海军的使命感责任感的有力实践，今后将按规定定期举行此类活动。

习主席在今年全国“两会”期间参加解放军和武警部队代表团全体会议时再次指出，让军人成为全社会尊崇的职业。作为驻守东海一线的海军航空兵部队，东部战区海军航空兵党委机关高度重视为基层官兵谋福利、解难题、办实事，持续抓好重大节日仪式教育、福利分房、子女入学、高山海岛官兵冬季取暖等工作，不断激活官兵荣誉基因，激发官兵荣誉感自豪感。

“向前，向前，向前！我们的队伍向太阳……”仪式在雄壮的《中国人民解放军军歌》歌声中圆满结束。

来源：“东线瞭望”微信公众号

责任编辑：张义凌