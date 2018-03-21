银监会：投身党和国家机构改革 不负重托不辱使命

原标题：银监会认真学习习近平总书记在第十三届全国人大第一次会议闭幕会上讲话精神

3月20日上午，银监会机关各党支部按照会党委统一部署和要求，组织支部党员集中收看第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会。会后，各党支部分别组织召开党员大会或座谈会，认真学习习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上的讲话精神。

学习讨论中，大家一致认为，第十三届全国人民代表大会第一次会议是一次高举中国特色社会主义伟大旗帜、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的大会，是一次民主、团结、求实、奋进的大会。大家一致感到，习近平同志全票当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席，这是近3000名全国人大代表的集体意志，是13亿多全国各族人民的共同心愿。习近平同志是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家掌舵者、人民的领路人。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国人民完全有信心、有能力实现中华民族伟大复兴的中国梦。大家一致表示，完全赞成、坚决拥护习近平主席的重要讲话，习近平主席的重要讲话必将极大激励全国各族人民斗志，必将极大鼓舞我们万众一心，胜利走向充满希望的明天。

大家纷纷表示，作为银行业监管干部，一定要认真学习党的十九大精神和习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上的讲话精神，在新时代中国特色社会主义思想的指引下，进一步把思想和行动统一到十九大精神和“两会”精神的要求和部署上来，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，坚决贯彻习近平总书记在全国金融工作、经济工作会议上的讲话精神，积极投身党和国家机构改革，不负重托，不辱使命，持续加大防风险、治乱象、补短板、强服务的工作力度，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，不断开创银行业和监管事业工作新局面。

为持续抓好学习宣传“两会”精神，下一步，银监会党委将把学习习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上讲话精神纳入十九大精神学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动党员谈认识、谈体会、谈思考、谈建议，引导党员干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，勠力同心，锐意进取，推动银行业和监管事业改革发展，为决胜全面建成小康社会、为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

责任编辑：张义凌