侠客岛：一文清晰读懂党和国家机构改革方案

原标题：[解局]一文清晰读懂党和国家机构改革方案（干货版）

“改革力度之大，影响面之广，触及的利益关系之复杂，都是少有的，是一场系统性、整体性、重构性的变革”——这是3月19日，中央政策研究室常务副主任、中央宣传部常务副部长王晓晖发在《人民日报》上的署名文章中的一句话，描述的是本次党和国家机构改革。

随着《深化党和国家机构改革方案》全文公布，其中的信息量，证明此言非虚。

这么说吧，两会期间引发热议并被批准通过的《国务院机构改革方案》，已经让大家感觉到改革的力度和深度——而它只是方案全文的一部分。

方案全文有八个大方面改革、单列出来的具体改革内容60条。而国务院改革方案，只是八个方面其中一个方面，位列第24-46条，其中第36条并未在两会时公布，所以此前公布的具体内容一共22条。

也就是说，相比之前，全文新公布了7个大方面、42条具体改革内容。从字数上看，此前公布的内容有8000字，此次全文则有近1.9万字。从具体改革条目数看，新增占比63%；新公布的字数则占比近60%。

所以，相当有料。那么，怎么读懂这篇近2万字的全文，并理解这场“系统性、整体性、重构性”的重大变革？

岛叔试着用一篇文章捋一捋。人民日报客户端做了一些很简明的动图，文中也一并用上。

框架

首先说框架。全文八个方面，分别涉及党中央机构（20条）、人大机构（3条）、国务院机构（22条此前公布、1条新公布）、政协机构（3条）、行政执法体制（5条）、跨军地（6条）、群团（无具体条目）、地方机构（无具体条目）。

我们按照数量从少到多的顺序开始说。所以，最重磅的党中央机构改革，今天在文章最后一个部分。

少与亮

尽管数量少，但是亮点并不少。

1、群团改革（全文的第七方面）、地方机构改革（第八），只公布了原则和导向性意见，并未公布具体机构改革条目。前者可能是以此前的中央《群团改革方案》为蓝本正在实施；后者则是涉及到具体的省市县改革，要等中央层面改革方案公布后由各地牵头和实施，所以没有具体条目。

2、国务院机构改革（全文第三方面），新公布的条目只有1条：组建中央广播电视总台——撤销中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台建制。对内保留原呼号，对外统一呼号为“中国之声”。也就是“三台合并”，对外统称“中国之声”。昨天晚些时候，原央视台长慎海雄已经就任新组建的中央广播电视总台台长、党组书记。

3、人大（第二方面）和政协（第四方面）的机构，各自新组建了一个委员会、调整更名了两个委员会，共涉及6条。有亮点：全国人大新组建“社会建设委员会”，主管劳动就业、社保、民政、群团、安全生产方面的立法监督；全国政协新组建“农业和农村委员会”，主涉三农问题。可见社会、农村议题在立法机构和议政机构中更加受到重视。此外，人大调整到更名的另外两个委员会，在名字中加入监察、宪法，都是今年两会刚刚涉及的话题，体现法治性。

行政执法体制改革，一个原则贯穿始终：相对集中行政执法权、减少执法队伍种类，减少层次、整合队伍、提高效率，基本是合并同类项，思路非常明确。3月16日郭声琨在人民日报的署名文章指出，这项改革，主要针对的是“老百姓最反感的执法不作为、乱作为等问题”。具体内容看下动图即可：

跨军地

此部分涉及公安边防、海警、黄金、森林、水电部队、武警部队海关执勤等。

改革的思路非常明确：把此前列在武警序列中、但又是国务院部门领导管理的“现役力量”全部退出武警，进行不同方式的转编变革。

什么意思呢？习总此前说了，改革的方向是“军是军、警是警、民是民”，要划清楚。2018年1月1日起，武警部队已经交由党中央、中央军委集中统一领导（此前是国务院领导，但是是现役军人），实行“中央军委-武警部队-部队”领导指挥体制。

此次改革涉及到的，主要有几种改革方式：

党中央

好了，最重头的内容来了：党中央机构改革。此次20条党中央机构改革内容，可以分为几类。

1、党中央决策议事协调机构

（1）新组建：中央全面依法治国委员会（办公室设在司法部）、中央审计委员会（办公室在审计署）、中央教育工作领导小组（秘书组设在教育部）。

（2）更名。有四个：中央全面深化改革委员会、中央财经委员会、中央网络安全与信息化委员会、中央外事工作委员会。分别单设相应的办公室。这四个，此前是领导小组，我们都听过。

（3）办事机构归口：中央机构编制委员会。这个委员会属于党中央决策议事协调机构，但是其办事机构，也就是“中编办”，归口中组部管理。

（4）不再单设：中央维护海洋权益工作领导小组，职责由中央外事委员会及其办公室承担，在中央外事办内设维护海洋权益工作办公室。

（5）办事机构变更：中央农村工作领导小组，办公室设在新成立的农业农村部。

党中央决策议事协调机构，层级很高。侠客岛此前文章已经分析过，按照三中全会的《决定》，这种机构“在中央政治局及其常委会领导下开展工作”，“负责重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进”。这些“重大工作”，包括了深化改革、依法治国、经济、农业农村、纪检监察、组织、宣传思想文化、国家安全、政法、统战、民族宗教、教育、科技、网信、外交、审计等。

新组建的机构中，一个是“全面依法治国”，属于“四个全面”中的一个，排在“重大工作”的第二位，重要性自不必说了；审计、教育上升到这个高度则颇具亮点，显出重视。

更名的四个委员会，此前是“领导小组”。公开 信息中，习近平至少担任前三个的组长；中央外事工作领导小组和中央国家安全领导小组合署办公，其办事机构的主任是杨洁篪，层级可想而知。

我们知道，中共中央的组织结构图，是这样的：

时间有限，来不及做图了，所以岛叔手写了一个示意图，将就看吧：

机关

之后我们要普及几个概念：党中央职能部门、党中央办事机构、党中央派出机构、党中央直属事业单位。

根据2017年4月发布的《中国共产党工作机关条例（试行）》，党的工作机构可以分为几类：党委办公厅（室）（综合部门）、党委职能部门（负责党委某一方面工作的主管部门）、党委办事机构（为加强跨领域、跨部门重要工作的领导和组织协调而设立的议事协调机构的常设办事机构）、党委派出机关（为加强对特定领域、行业、系统领导而派出的工作机关）。

在党中央层级，党委办公厅不用说，就是中办；职能部门，包括中组部、中宣部、统战部、政法委等；办事机构，包括政研室、中央台办、中财办、中央外事办、中央网信办等；派出机构，则有中央机关工委等。

按照这个分类，我们来看改革方式：

1、党中央职能部门

中组部，统管中编办、公务员工作，将国家公务员局并入中央组织部（对外保留牌子）；

中宣部，统管新闻出版、电影工作，合并了此前广电总局的部分职能，对外加挂国家电影局牌子；

统战部，统管宗教、侨务工作，归口领导国家民委（国家民委仍作为国务院组成部门），将宗教、侨务、民族事务统一归口统战部，合并了国务院侨办，对外保留国家宗教事务局牌子。

政法委，并入了中央社会治安综治委、综治办的职责，且并入了中央维稳办、610反邪教办公室的部分职责。综治委（办）、维稳办、反邪教委（办）不再单设。

此处可以看出，如三中全会《决定》所言，加强了“归口协调职能”，一个部门统筹本系统本领域工作。

2、党中央办事机构：优化了中央网信办，并入了部分工信部的职责。

3、党中央派出机构：组建中央和国家机关工作委员会，不再保留中直工委、国家工委。

4、党中央直属事业单位：中央党校和国家行政学院一个机构两块牌子，组建新中央党校。整合中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责，组建中央党史和文献研究院，对外保留中央编译局牌子。

5、监察机构：组建国家监察委员会，实现公权力全覆盖。之所以把国家监察委放在党中央机构改革中，是因为国家监察委与中纪委合署办公，实现党对于纪检监察的集中统一领导。

于是，之后的党中央部门会变成这样（继续凑合看）：

OK，梳理完了，不知道大家看明白没。

总体感受是，真的是一次力度超大的改革，属于体制的整体性变革。其目的此前岛上已经分析过了：加强和深化党的领导，保证令行禁止、工作高效、更好地发挥党的职能部门作用，各就其位、各司其职、各尽其责、有序协同、监督权力，避免政出多门、责任不明、推诿扯皮。如果那篇还没读过，可以点此阅读。

最后，是此次改革的时间表：

中央和国家机构改革，2018年年底前落实到位；

省级改革方案，2018年9月底前报中央审批；

省以下改革方案，2018年年底前报党中央备案；

所有地方机构改革，2019年3月前基本完成。

责任编辑：张建利