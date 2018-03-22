原标题：网约车背景核查常态化 合格方能参加从业考试

本报讯（记者 刘珜）3月20日，交通运输部、公安部联合发布通知称，将对出租车驾驶员（含网约车驾驶员）进行常态化背景信息核查。经过核查符合条件的驾驶员才能参加网约车从业资格考试。此后，公安部门每季度将对驾驶员的背景信息进行核验，一旦发现交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪等记录，将撤销从业资格证。

根据交通运输部、公安部联合发布的《关于切实做好出租汽车驾驶员背景核查与监管等有关工作的通知》，驾驶员申请从事网约车等出租车服务，需要先提交相关证明和材料。同级公安机关对申请人提供的证明或承诺材料开展背景核查。

依据交通运输部有关规定，经背景核查符合条件的驾驶员，才能参加网约车驾驶员从业资格考试，考试合格核发从业资格证。

此后，出租汽车行政主管部门要将持证出租汽车驾驶员信息提供给公安机关。公安机关要每季度核查持证驾驶员背景信息变化情况，刷新信息。对核查发现有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录、吸毒记录、饮酒后驾驶记录、暴力犯罪记录、最近连续3个记分周期内记满12分记录等情况的驾驶员，将撤销相关驾驶员从业资格证，并公告作废。

此外，相关部门还将把相关交通违法、责任事故信息，记入企业、驾驶员年度服务质量测评档案。

责任编辑：张建利