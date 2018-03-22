北京公布各区PM2.5年均浓度目标 力争继续下降

原标题：北京公布各区PM2.5年均浓度目标

去年本市PM2.5年均浓度下降到58微克/立方米，圆满完成国家“大气十条”下达的任务。根据蓝天保卫战2018年行动计划，今年PM2.5年均浓度力争继续下降。在16区及北京经济技术开发区中，有9个区的年度空气质量目标低于去年全市平均值，涵盖北京北部的全部郊区，即延庆、怀柔、密云、昌平、顺义、平谷，还包括城六区中的海淀，以及北京西部的门头沟、房山。其中最北部的怀柔、密云、延庆要低于49微克/立方米。而位于北京西南部的通州、北京经济技术开发区要低于65微克/立方米。

北青报记者注意到，今年本市将构建责任清晰的“大环保工作格局”。根据蓝天保卫战2018年行动计划，由市环保局、市编办牵头，今年要完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。按照“谁考核、谁监测”的原则，厘清环保监测事权，推进执法重心下移，强化属地环境执法。此外，今年将启动《北京市大气污染防治条例》修订工作，开展北京市移动源污染防治条例的立法调研。同时，进一步开展大气污染源解析研究，发布新一轮北京地区细颗粒物（PM2.5）来源解析结果。

在具体措施上，今年本市继续聚焦PM2.5污染治理，紧抓重型柴油车、扬尘、挥发性有机物治理等重点和难点问题。同时进一步推进能源清洁化，今年将基本实现全市平原地区村庄“无煤化”，逐步取消改造区域范围内的散煤销售点。

举措

机动车

促进国Ⅲ重型柴油车加快淘汰

蓝天保卫战2018年行动计划将高排放车治理作为重中之重。今年低排放区将由六环路内扩展到全市域，并且促进国Ⅲ重型柴油车加快淘汰。4月底前，市公安交管、交通、环保等部门建立重型柴油车监管数据信息互联互通机制，实现道路车流量、进京车流量、进京绿色通道车辆情况、超标排放重型柴油车处罚等数据共享。同时，严把主要进京路口、市内重点道路、高排放车辆集中地区三大关口，强化执法检测。全年在主要进京路口完成130万辆次重型柴油车路检，在市内重点道路完成20万辆次。

扬尘

通州率先试点裸露地面生物覆盖

在扬尘治理方面，各区组织对辖区内裸露地面进行全面排查，4月底前建立台账并动态更新，制定治理方案，采取覆盖、绿化、铺装等方式，分类进行扬尘治理工作。

同时，在通州区率先开展裸露地面生物覆盖试点工作。此外，年底前，市城市管理委牵头修订北京市《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》，完善密闭运输标准，增加安装尾气排放在线监控等要求。严厉打击标识不全、故意遮挡或污损车牌、道路遗撒等违法行为。

重点行业

研究推广高效油烟净化设备

今年，本市将进一步淘汰退出不符合首都功能定位的工业企业，计划退出500家，数量最多的是昌平区，为121家。此外，各区组织实施餐饮油烟控制纳入餐饮行业量化评级管理，市环保局、市财政局等部门牵头研究制定高效油烟净化设备推广使用鼓励政策。在东城区、西城区率先开展餐饮油烟颗粒物和挥发性有机物协同减排示范项目。针对本市石化行业重点企业，由市环保局牵头，在6月底前制定实施2018—2020年环保治理提升方案，并明确年度目标任务。

责任编辑：张建利