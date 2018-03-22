清华北大自主招生政策出台 清华首次按大类招生

原标题：清华自主招生首次按大类招生

本报讯（记者 刘婧 雷嘉 李梦婷）北京青年报记者从清华、北大、人大、北师大四所学校获悉，这四所学校的2018年自主招生政策已出台，考生需在学校规定时间内登录“特殊类型招生报名平台”进行报名。

据了解，清华大学今年最大的亮点是自主招生也开始按大类报考。去年清华大学本科专业首次划分为16个大类，全面推行大类招生。今年普通类自主招生中，考生可以从建筑类、土木类等15个大类中选择一个报考。在科技发明、研究实践、文学创作等方面具有突出表现的学生，在人文与社会、创新与设计等方面具有突出才能或在相关学习实践中取得优异成绩的学生，或者在数学、物理、化学、生物、信息学等学科具有学科特长且在学科奥林匹克竞赛中表现突出的学生均可报考。

北京大学今年的自主招生专业中，普通类专业中新增国际关系学院国际政治专业，同时普通类专业和医学类专业不可兼报。报考医学类专业者还需是理科生、对医学类专业有浓厚兴趣，致力于医学事业发展。此外，北大还注明，考生因家庭经济原因参加自主招生测试存在困难的，可以书面向学校申请资助。

中国人民大学在去年的基础上，增加了“理科试验班（环境理工、环境经管）”这一专业大类，今年按人文科学试验班、理科试验班（信息与数学）、理科试验班（物理、化学与心理学）、理科试验班（环境理工、环境经管）4个专业大类招收自主招生的考生。

北京师范大学自主招生计划与去年基本相同，招生计划具体为日语25人、俄语15人、哲学27人、天文学27人。其中日语、俄语限招高考英语语种考生，可兼报；其他专业不得兼报。

责任编辑：张建利