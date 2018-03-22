北京“缓堵”计划发布 城市副中心交通枢纽将开建

原标题：城市副中心交通枢纽将开建

大山子路口因交通混乱，启动改造

昨天，《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》正式发布，今年北京将推进西外大街西延、通马路、丽泽路、京密路等道路的升级改造工作。大山子路口等100项疏堵工程今年上马。位于城市副中心的东夏园交通枢纽将开工建设，采林路东延工程也将于年底通车。

京密路高架改造已立项

根据《2018年北京市缓解交通拥堵行动计划》，今年北京将加快推进西外大街西延、通马路、丽泽路等城市快速路的升级改造工作。同时，部分道路也将提级为城市快速路。

昨天，朝阳区交通委相关负责人介绍，京密路将改造为高架路。北京青年报记者了解到，目前京密路改造项目已经立项，力争尽快开工。京密路起点为东直门，终点为市界密云古北口，全线长约123公里，是北京东北部重要的放射性国道干线。按照此前交通部门的计划，架设快速路后，现有地面线将改造成辅路。

副中心东夏园交通枢纽开建

根据今年的交通缓堵计划，城市副中心在年底将有比较大的变化。位于城市副中心的东夏园交通枢纽将开工建设。主干路广渠路东延将继续推进建设。采林路东延工程将于年底建成通车。同时，交通部门还将抓紧建设孔兴路、通怀路、漷马路、通武路等道路，搭建通州区路网。此外，首都地区环线高速公路也将于今年年底全线贯通，缓解通州区过境货车的压力。

100项工程今年疏堵改造

今年，北京还将针对重点拥堵道路进行疏堵改造，通过“小手术”缓解交通拥堵情况。目前，大山子路口改造等100个项目已经列入计划表。

以常态化拥堵的酒仙桥区域为例，路政局项目中心将重点治理大山子路口的拥堵情况。现状大山子桥下的右转车道将进行拓宽，增加车道的交通容量，同时将原来机场辅路单行方向改变，从由北到南，改为由南到北，减少路口交织情况。

市机动车停车条例将出台

在停车管理方面，今年《北京市机动车停车条例》将出台。条例将在全市明确允许停车区、临时停车区、禁止停车区范围，做好停车位总量控制，增加居住“刚需车位”。

以朝阳区为例，去年交通部门建设了超过2万个居住停车位，今年还将继续增加3000多个车位，缓解居住小区停车难题。

在管理停车的同时，城六区还将分别选择两处重点区域进行交通综合治理。以北京医院、南新华街、南磨房、清河五彩城、青塔地区、八角西街等地区为重点，打通交通节点，形成示范区域。

责任编辑：张建利