北京发布人才引进措施：年龄原则上不超45周岁

原标题：北京引进人才原则上不超45周岁

本报讯（记者 解丽）北京引进人才年龄原则上不超过45周岁，配偶和未成年子女可随调随迁。昨日，本市发布《关于优化人才服务促进科技创新推动高精尖产业发展的若干措施》，在人才的引进、评价、激励等方面打出“组合拳”。措施中明确，凡是符合本市高精尖产业发展方向并达到一定条件的科技创新人才、文化创意人才、金融管理人才、专利发明者和本市紧缺急需的自由职业者，北京敞开怀抱“欢迎”，均可申请引进。同时，在全市推广职称评审直通车，优秀人才可直接跨级申报工程技术或科学研究系列正高级职称。

在国内人才引进方面，突破原有以学历学位或职称评价引进人才的“一尺量”模式，开通“绿色通道”，为“千人计划”、“万人计划”、“海聚工程”等国家和本市重大人才工程入选专家、重要科技奖项获奖人直接办理引进，最快5个工作日办理完成引进手续。此外，在京承担国家和本市科技重大专项、重大科技基础设等优秀杰出人才，可以为团队成员推荐申请人才引进。

据悉，为更好地为人才松绑放行，解除后顾之忧，人才引进年龄原则上不超过45周岁，“三城一区”引进的可放宽至50周岁，个人能力、业绩和贡献特别突出的可进一步放宽年龄限制。引进人才无产权房屋的，可在聘用单位的集体户或聘用单位所在区人才公共服务机构的集体户办理落户。引进人才的配偶和未成年子女可随调随迁。

同时，大幅提高对优秀人才的奖励标准。建立与个人业绩贡献相衔接的奖励机制，业绩贡献突出的可给予每年最高200万元的奖励。另外，设立建言献策奖励资金，鼓励社会各界对本市高精尖产业发展提出意见建议，被采纳应用或形成制度性成果的可根据贡献大小给予10万元至100万元的一次性奖励。

改变职称逐级晋升模式，在全市推广职称评审直通车制度，优秀人才可直接申报工程技术或科学研究系列正高级职称。在市属高校和北京农林科学院、科学技术研究院等市属科研院所、生命科学研究所等新型研发机构下放职称评审权，由创新主体自主评价使用人才。打破国籍、户籍、体制等制约，建立健全各类人才职称申报渠道。

责任编辑：张建利