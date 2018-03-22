中国北方今冬遇大面积“气荒” 根源何在？

原标题：北方大面积“气荒”谜底揭晓

科技日报讯 （记者瞿剑）刚刚过去的一冬我国北方大面积“气荒”根源何在？17日在重庆召开的中国储气库科技与产业发展国际论坛揭开谜底：目前国内主要天然气消费区已建成储气库25座，调峰能力117亿立方米。按2017年全国天然气消费量2300亿立方米计算，相比国家发改委要求的“天然气销售方应建与销量配套10%的调峰能力”，全年调峰缺口接近50%。

中国石油学会理事长赵政璋在论坛开幕式上表示，地下储气库在调峰和保障供气安全上具有不可替代的作用和明显的优势。我国储气库建设近年来得到了跨越式发展，高峰日采气量突破9000万立方米，特别是储气库建设与运营系列相关技术在短时间内取得重大关键性突破，弥补了天然气产业链的空白。

他透露，储气库调峰作用覆盖10余省市，为2亿居民提供了保障。以北京为例，储气库向冬季首都提供了30%—40%的高峰用气量，为缓解雾霾发挥了巨大作用。截至3月17日，我国储气库已累计注气507亿立方米、采气387亿立方米，综合减排9200万吨。

但同时，来自中国石油规划总院的信息显示，储气库建设和运营目前尚存在责任归属不清晰、成本效益不匹配、定价和监管机制不明确等弊端。尽早补足调峰缺口，政策提升尚有空间。

责任编辑：张建利